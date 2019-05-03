Роуз Макгоуэн планирует приехать в Украину этим летом

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Роуз Макгоуэн

Актриса станет специальным гостем Одесского кинофестиваля

Актриса Роуз Макгоуэн станет специальным гостем юбилейного 10-го кинофестиваля в Одессе. Роуз снялась в десятке фильмов, среди которых «Черная орхидея», «Крик» и «Королевы убийства». Но, конечно, самая известная роль Макгоуэн — Пейдж в сериале «Все женщины — ведьмы».

Стоит отметить, что Роуз была одной из первых, кто заявил о сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна и призывал актрис бороться с харассментом.

Тем не менее движение Time's Up, которое посвящено этой проблеме, Макгоуэн считает неэффективным: «Это всего лишь пластырь, чтобы лучше себя чувствовать по поводу тех вещей, о которых все знали и в которых молчаливо принимали участие. Нет, я такое не прощаю».

Напомним, в этом году ОМКФ пройдет с 12 по 20 июля.

Джерело: Buro 24/7