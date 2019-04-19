Семья на стиле: папарацци засекли Мэттью Макконахи с женой и старшим сыном в на прогулке в Нью-Йорке



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Звездные супруги воспитывают троих детей

9-летний Мэттью Макконахи не забывает уделять время семье - вместе с женой, 37-летней бразильской моделью Камилой Алвес, он растит троих детей: десятилетнего Леви, шестилетнего Ливингстона и девятилетнюю Виду. В четверг, 18 апреля, актер вместе с супругой и старшим сыном попал в объектив фотографа на улице Нью-Йорка.

Вся трое были одеты непринужденно, и казалось, что были заняты своими обычными делами. Отец семейства надел бейсболку, брюки, легкую куртку и яркую спортивную обувь. Похожий стиль в этот день выбрала и его жена, надев белые свободные брюки, кеды и пальто. Мэттью и Камила вместе 13 лет. Они не часто рассказывают в интервью о семейной жизни, но со стороны производят впечатление крепкой пары.

В марте Алвес разделила с супругом радость получения награды на церемонии Texas Medal Of Arts Awards – так земляки актера, техасцы, оценили его успех. Все трое детей пары наблюдали за отцом в тот торжественный момент.



