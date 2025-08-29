Головна Світ Соціум
Косатки почали атакувати яхти на мілководді Іспанії: експерти б'ють на сполох

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Косатки почали атакувати яхти на мілководді Іспанії: експерти б'ють на сполох
Серія жахливих нападів косаток трапилась біля узбережжя Іспанії
фото: SWNS

Косатки почали атакувати яхти на мілководді Іспанії

Моряків, що подорожують узбережжям Іспанії, закликають залишатися в портах після того, як косатки, відомі своєю агресивною поведінкою щодо суден, змінили тактику. Якщо раніше напади відбувалися переважно в глибоких водах Гібралтарської протоки, то тепер косатки атакують яхти поблизу берега, на мілководді. Цей новий, небезпечний тренд викликав занепокоєння серед експертів та моряків. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

За останній тиждень зафіксовано кілька випадків, коли косатки таранили керма вітрильних суден у районах, традиційно безпечних для навігації.

Нова хвиля нападів була зафіксована у затоці Біскайя, біля північного узбережжя Іспанії. За даними місцевої влади, два моряки на французькій яхті Azurea були змушені подати сигнал лиха після того, як їхнє судно протаранили косатки, пошкодивши стерно. На щастя, екіпаж був врятований, але інцидент свідчить про те, що небезпека поширилася на нові райони.

Ще одна яхта була атакована в суботу в Кастіньєйрасі в естуарії Ароса, і повідомлялося про ще кілька взаємодій з човнами. Постраждалому судну, яке йшло під французьким прапором, було надано допомогу та його супроводили до Шуфре на острові Аруса. 

Що говорять експерти?

Згідно з висновками вчених, напади є вкрай незвичайними. Незважаючи на назву «кити-вбивці», косатки насправді належать до сімейства дельфінів і зазвичай не проявляють агресії до людей. Експерти наразі не можуть точно пояснити причини такої поведінки. Професор Фолькер Дєке, фахівець із збереження морських ссавців в Університеті Камбрії, заявив: «З невідомої причини косатки розвинули схильність ламати стерна вітрильних човнів, і як тільки вони досягають цього, то залишають судно в спокої». Він наголосив, що цю поведінку не слід сприймати як агресію, швидше за все, це «гра» або «соціальна примха», яка поширилася серед окремої популяції.

Нагадаємо, що з 2020 року кількість нападів косаток на судна біля європейського узбережжя значно зросла. Вчені досі не мають єдиної теорії, що пояснює агресивну поведінку морських ссавців. Деякі дослідники припускають, що причиною могла стати травма однієї із самиць. Дослідники припускають, що за цим явищем стоїть «одна косатка-мати», на ім'я «Гладіс», яка, можливо, постраждала від контакту з човном і навчила своїх нащадків та інших членів зграї такої «помсти».

 Інші експерти пов'язують це зі зміною маршрутів міграції тунця – основної їжі косаток, багато біологів вважають, що кити можуть атакувати від нудьги, шукаючи вибуху адреналіну. 

Рекомендації для моряків

Щоб уникнути небезпеки, іспанська влада та морські експерти радять морякам дотримуватися таких правил:

  • Залишатися в портах, якщо це можливо.
  • Уникати глибоких вод і, за можливості, триматися мілководдя (глибиною менше 20 метрів).
  • Якщо контакт з косатками неминучий, негайно вимкнути двигун та опустити вітрила.
  • Не робити гучних звуків, щоб не провокувати тварин.
  • Не намагатися відігнати косаток.

Експерти зазначають, що напади відбуваються на вітрильні судна довжиною менше 15 метрів. Незважаючи на те, що жодна людина не постраждала, кілька яхт були потоплені, що свідчить про серйозність проблеми.

До слова, в Іспанії влада тимчасово закрила деякі популярні пляжі, зокрема в районі Коста-Бланка, після появи там отруйних морських слимаків, відомих як «блакитні дракони» (Glaucus atlanticus). За інформацією місцевої влади та ЗМІ, ці істоти, попри свій невеликий розмір, несуть серйозну загрозу для людей.

