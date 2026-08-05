Кривавий продавець морозива та сенсаційне ірландське пограбування. Кінопрем'єри тижня

Наймолодших глядачів на великих екранах потішить сімейна анімація «Щенячий патруль:

Цього тижня в український кінопрокат виходять чотири нові стрічки. Серед них – кримінальний трилер «Пограбування банку: нестандартний метод», натхнений реальним пограбуванням банку, та майже позбавлений діалогів бойовик «Мотор Сіті» з актором Аланом Річсоном. Також глядачам покажуть новий кривавий горор Елая Рота «Морозивник» і сімейний мультфільм «Щенячий патруль: Динофільм». «Главком» детально розказує про головні кіноновинки 6 серпня 2026 року.

Пограбування банку: нестандартний метод

Країна: США, Велика Британія, Ірландія

США, Велика Британія, Ірландія Режисер: Колін МакІвор

Колін МакІвор Актори: Едді Марсан, Ейнна Гардвік, Мішель Фейрлі, Єва Бертістл, Джонатан Гарден

Пограбування банку: нестандартний метод. Офіційний трейлер

Кримінальний трилер «Пограбування банку: Нестандартний метод» переносить глядачів до Белфаста напередодні Різдва 2004 року. Режисер Колін МакІвор разом зі сценаристкою Ейслінг Коррістін побудував сюжет навколо одного з найгучніших злочинів у британській та ірландській історії – пограбування Northern Bank, під час якого було викрадено 26,5 млн фунтів стерлінгів. Водночас стрічка є художньою історією, натхненою реальними подіями, а не точною реконструкцією справи.

У центрі сюжету – двоє банківських працівників, які ніколи не планували ставати злочинцями. Керівника банку Річарда Мюррея та працівника сховища Баррі Маккенну змушують організувати пограбування зсередини. Їхніх близьких беруть у заручники, а чоловіки мають непомітно винести з банку мільйони, тоді як самі учасники банди навіть не заходять до будівлі. Гроші ховають у контейнерах, замаскованих під звичайне сміття.

Саме незвична механіка злочину найбільше зацікавила Коліна МакІвора. Режисер звертав увагу, що під час одного з найбільших викрадень готівки у британській історії злочинцям фактично не довелося ступати на територію банку. За словами МакІвора, люди, яким він розповідав подробиці справи, дивувалися, чому ця історія досі не стала основою повнометражного фільму. Режисер свідомо не хотів перетворювати стрічку на політичний трилер. Хоча організацію реального пограбування пов'язували з підпільною організацією ІРА, у фільмі її прямо не називають. Режисера цікавили передусім двоє звичайних чоловіків, які опинилися під надзвичайним тиском і мали виконати практично неможливе завдання, щоб урятувати свої сім’ї.

Герої також отримали вигадані імена. Творці не зверталися до реальних банківських працівників, яких змусили допомагати злочинцям. МакІвор пояснював це небажанням знову змушувати людей повертатися до травматичних подій, які вони пережили понад 20 років тому.

Головну роль Річарда Мюррея виконав Едді Марсан – номінант на премію BAFTA, відомий, зокрема, за фільмами «Шерлок Голмс», «Джентльмени», «Дедпул 2» та серіалом «Рей Донован». Його герой – стриманий банківський керівник, який ще до пограбування перебуває під сильним тиском: він має проблеми в родині та змушений готувати скорочення працівників перед Різдвом. Під час промокампаній Марсан розповідав, що його привабила історія звичайних людей, яких змушують здійснити злочин заради порятунку близьких. Окремим викликом для англійського актора став белфастський акцент, над яким він працював із фахівцем Ліамом Робінсоном. Марсан також відзначав партнерство з акторкою Ейнною Гардвік, класову різницю між їхніми героями та напружені сцени у банківському сховищі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Wildcard (@wildcard_film)

До акторського складу фільму «Пограбування банку: Нестандартний метод» увійшла Мішель Фейрлі, яку чимало глядачів передусім пам'ятають за роллю Кейтілін Старк у «Грі престолів». Вона зіграла співробітницю банку Мегс Фултон, занепокоєну можливими звільненнями. Акторка Єва Бертістл втілила образ дружини Річарда Селін, яку утримують злочинці. У стрічці також знялися Джонатан Гарден, Десмонд Іствуд і Педді Дженкінс.

Зйомки стрічки проходили в Белфасті, Дубліні та ірландському графстві Віклов. Оператором виступив Деміен Елліотт, а музику написав північноірландський електронний музикант Філ Кіран. Світова премєра фільму «Пограбування банку: Нестандартний метод» відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі. Згодом стрічку показали на фестивалях у Дубліні та Глазго. У березні цього року фільм вийшов у прокат Великої Британії та Ірландії.

Морозивник

Країна: США

США Режисер: Елай Рот

Елай Рот Актори: Ері Міллен, Карен Кліше, Сара Ебботт, Бенджамін Байрон Девіс, Елай Рот, Раян Аллен

Морозивник. Офіційний трейлер

«Морозивник» – новий слешер Елая Рота, режисера «Хостелу», «Лихоманки», «Зеленого пекла» та «Дня подяки». Цього разу автор, який давно має репутацію одного з головних провокаторів американського горору, перетворив на джерело страху продавця морозива. Події розгортаються у вигаданому містечку Бейлін-Бей, де починаються літні канікули. Діти грають у бейсбол, проводять цілі дні на вулиці й чекають знайомої мелодії фургона з морозивом. Новий продавець здається привітним і щедро роздає солодощі, однак після його появи місто охоплює хвиля жорстокості. Діти, які скуштували морозиво, раптово перетворюються на некерованих убивць і починають нападати на дорослих. Безтурботне літо швидко стає кривавою боротьбою за виживання.

Головного лиходія зіграв актор Ері Міллен, відомий насамперед за серіалом «Темне дитя». Його Морозивник не виглядає типовим маніяком із сокирою: персонаж зберігає спокійну посмішку, чемно обслуговує дітей і фактично керує хаосом з-за прилавку свого фургона. Саме контраст між доброзичливою зовнішністю та наслідками його частувань став основою рекламної кампанії.

Американський репер Snoop Dogg створив для стрічки «Морозивник» декілька композицій, тоді як основний саундтрек написав композитор Брендон Робертс. Виконавчим продюсером проєкту став інший легендарний репер – Nas, який долучився до картини разом із компанією Mass Appeal. Ідея «Морозивника» виникла в Елая Рота понад 20 років тому. Режисер розповідав, що ранні версії сценарію лякали студії своєю жорстокістю, тому проєкт довго залишався нереалізованим. Повернутися до нього Рот вирішив уже після створення власної компанії The Horror Section, яка дала йому значно більше творчої свободи.

Зйомки відбувалися влітку 2025 року в канадській провінції Онтаріо, зокрема у Гамільтоні та Торонто. Особливу увагу творці приділили практичним ефектам і гриму. Над ними працювали Стів Ньюберн та лауреат «Оскара» Адрієн Моро, який отримав нагороду за перетворення Брендана Фрейзера у фільмі «Кит». Рот уже співпрацював із командою практичних ефектів під час створення «Дня подяки». У новій стрічці використали велику кількість бутафорських тіл, внутрішніх органів, протезів і штучної крові.

Мотор Сіті

Країна: США

США Режисери: Потсі Пончіролі

Потсі Пончіролі Актори: Алан Річсон, Шейлін Вудлі, Бен МакКензі, Пабло Шрайбер, Бен Фостер, Лайонел Бойс, Амер Чада-Петел

Мотор Сіті. Офіційний український трейлер

«Мотор Сіті» – американський кримінальний трилер режисера Потсі Пончіролі, автора вестерну «Старий Генрі» та чорної комедії «Жадібні люди». Події стрічки розгортаються у Детройті 1970-х, а головну роль виконав актор Алан Річсон, який після успіху серіалу «Річер» продовжує закріплювати за собою статус однієї з головних сучасних зірок екшну. У центрі історії – Джон Міллер, робітник автомобільного заводу й ветеран війни у В'єтнамі. Після звільнення з в'язниці він намагається почати життя спочатку та повертається до Софії, жінки, яку кохає. Однак її колишній партнер Рейнольдс, місцевий гангстер, не збирається миритися з їхніми стосунками. За допомогою корумпованого поліцейського Савіка він підкидає Джону наркотики, після чого того знову засуджують за злочин, якого він не скоював. Вийшовши на волю через роки, герой має лише одну мету – знайти людей, які зруйнували його життя, і помститися.

Головною особливістю «Мотор Сіті» є майже повна відсутність діалогів. Упродовж 103 хвилин персонажі вимовляють лише кілька коротких реплік – у різних промоматеріалах творці говорили приблизно про 3-5 рядків. Усе інше передається через монтаж, музику, шуми, акторську пластику та візуальну композицію. Потсі Пончіролі пояснював, що не хотів створити стилізацію під старе німе кіно. Його метою було перевірити, чи можна розповісти сучасну жанрову історію без постійних пояснень і довіритися глядачеві, який сам зчитує мотиви персонажів. Акторка Шейлін Вудлі під час промокампанії наголошувала, що відсутність тексту змусила акторів уважніше слухати одне одного і працювати з мовчанням.

Сценарій «Мотор Сіті» має довгу й непросту історію. Ще у 2009 році він потрапив до одного зі списків найкращих нереалізованих голлівудських сценаріїв. У різні роки до проєкту намагалися залучити Кріса Еванса, Домініка Купера, Джейка Джилленгола, Джерарда Батлера, Гері Олдмана та Едрієна Броуді. Виробництво кілька разів переносили, а одна з версій фільму остаточно розпалася після змін у відносинах Warner Bros. із продюсером Джоелом Сілвером. Основні зйомки стартували в липні 2024 року. Хоча сюжетна лінія відбувається у Детройті, значну частину сцен створили в Нью-Джерсі, зокрема у Джерсі-Сіті та навколишніх промислових районах. Окремі матеріали також знімали в Саудівській Аравії в межах співпраці продюсерської компанії Stampede Ventures із Film AlUla. Для відтворення Америки 1970-х команда використовувала старі фабрики, склади, автомобілі, вивіски та практичні декорації, намагаючись мінімізувати відчуття цифрового середовища.

Музика в «Мотор Сіті» фактично виконує роль діалогів. Оригінальну партитуру написав Стів Яблонський, відомий за франшизою «Трансформери». Однак значну частину звукової доріжки складають пісні 1970-х. У фільмі звучать композиції Девіда Бові, Fleetwood Mac, Донни Саммер, Білла Візерса та інших артистів. Виробничий бюджет стрічки склав $30 млн. Для незалежного фільму з оригінальним сюжетом, рейтингом R і майже повною відсутністю діалогів це є значною сумою.

Щенячий патруль: Динофільм

Країна: США

США Режисери: Кел Брункер

Кел Брункер Актори озвучування: Маккенна Грейс, Дженніфер Гадсон, Фортун Феймстер, Джаміла Джаміл, Террі Крюс, Періс Гілтон, Snoop Dogg

Щенячий патруль: Динофільм. Офіційний трейлер

«Щенячий патруль: Динофільм» – третя повнометражна анімаційна стрічка популярної дитячої франшизи. Режисером знову став Кел Брункер, який поставив обидві попередні частини. Сценарій він написав разом із Бобом Барленом. За сюжетом, цього разу команда Щенячого патруля вирушає у морську подорож. Однак через сильний шторм їхній корабель збивається з курсу й опиняється біля віддаленого тропічного острова, населеного динозаврами. Там герої зустрічають Рекса – бернського зенненхунда, який пересувається за допомогою спеціальної колісної конструкції та знає про місцевих динозаврів практично все. Він багато років живе на острові й навчився впевнено пересуватися джунглями, спускатися корінням дерев, використовувати ліани та навіть їздити на спині тиранозавра на ім'я Тіммі. Кел Брункер пояснював, що для авторів було важливо показати героя з інвалідністю не як безпорадного персонажа, якого потрібно постійно рятувати, а як найдосвідченішого члена команди в новому середовищі. Саме Рекс стає провідником для інших цуценят і допомагає їм зрозуміти правила життя поруч із динозаврами.

До ролі озвучування героїні Скай повернулася акторка Маккенна Грейс. До зіркового складу також увійшли володарка премій «Оскар» і «Ґреммі» Дженніфер Гадсон, комікеса Фортун Феймстер, акторка Джаміла Джаміл, Террі Крюс, Періс Гілтон, Snoop Dogg, телеведучий і популяризатор науки Білл Най та Мередіт Макнілл. Основних цуценят знову озвучили юні актори. Кел Брункер працює з франшизою від її першого переходу на великий екран. Він поставив «Щенячий патруль у кіно» 2021 року та «Щенячий патруль: Мегакіно» 2023-го. Режисер розповідав, що саме третю частину вважає найкращою, оскільки вона поєднує знайомих персонажів із новим світом, великими тваринами та значно складнішими рятувальними місіями.

Особливою частиною промокампанії стала нова пісня Bottle Up гурту Backstreet Boys, написана спеціально для мультфільму. Композиція прозвучала в трейлері й отримала окремий музичний кліп за участю героїв Щенячого патруля. Музику до фільму написала Пінар Топрак, авторка саундтреків до «Капітан Марвел» та другої повнометражної частини «Щенячого патруля». Продюсерками стали Дженніфер Додж, Лора Клуні й Тоні Стівенс. Виробництвом займалися Spin Master Entertainment, Nickelodeon Movies та Paramount Animation, а міжнародним прокатом – Paramount Pictures.

Створення анімації зіткнулося з неочікуваною проблемою. Спочатку над фільмом працювала студія Mikros Animation у Монреалі та Парижі, яка робила й дві попередні частини. Проте у лютому 2025 року її материнська компанія Technicolor Group почала закривати підрозділи через фінансові труднощі. Уже в березні Mikros придбала канадська компанія Rodeo FX, що дозволило продовжити роботу над «Динофільмом» без скасування проєкту.

Офіційний бюджет третьої частини продюсери поки не розкривали. Для порівняння, перший повнометражний фільм мав бюджет приблизно $26 млн і зібрав у світі понад $151 млн. Друга частина обійшлась творцям у близько $30 млн і стала ще успішнішою, заробивши $205 млн у світовому прокаті. Так, наприклад, у США вона стартувала з першого місця, випередивши горор «Пила X» і фантастичний фільм «Творець». Таким чином, дві попередні стрічки разом зібрали понад $350 млн, не враховуючи доходів від стримінгу, телепоказів, іграшок і супутньої продукції.