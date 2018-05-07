Британский политик-гомосексуалист стал героем сериала

Трехсерийный фильм «Очень английский скандал» расскажет о лидере либеральной партии 1960-х

Канал ВВС готовит премьеру нового сериала «Очень английский скандал», который будет состоять всего из трех эпизодов. Сюжет картины разворачивается в конце 60-х. Самый молодой лидер либеральной партии в истории Британии Джереми Торп всячески пытается скрывать свои сексуальные наклонности, чтобы не навредить своей политической карьере.



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«Очень английский скандал»

Трехсерийный фильм «Очень английский скандал» расскажет о лидере либеральной партии 1960-х

Канал ВВС готовит премьеру нового сериала «Очень английский скандал», который будет состоять всего из трех эпизодов.

Сюжет картины разворачивается в конце 60-х. Самый молодой лидер либеральной партии в истории Британии Джереми Торп всячески пытается скрывать свои сексуальные наклонности, чтобы не навредить своей политической карьере.

Скандал с его участием раскрыл общественности те пороки политической системы Британии, о которых никто не догадывался и даже не верил в их возможность. Тогда доказать вину Торпа не удалось и обвинения были сняты, но этот скандал положил конец его политической карьере.

В основу сюжета положена реальная история. В 1979 году политик обвинялся в организации убийства своего бывшего любовника Нормана Скотта.

Главную роль британского политика Джереми Торпа сыграл Хью Грант. Дату премьеры сериала пока что не называют. Режиссером картины выступил Стивен Фрирз («Королева», «Филомена», «Флоренс Фостер Дженкинс»).

Джерело: cut insight