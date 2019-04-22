Стало известно имя победителя проекта «Подиум»



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Топ-модель Наталья Гоций назвала имя первого победителя украинского реалити о молодых дизайнерах

В финал проекта Нового канала «Подиум» прошло три дизайнера – Кирилл Харитонцев из Симферополя, Ира Навельская из Ивано-Франковска и Максим Середа (и его помощница-швея Маша Дзюбенко) из Киевской области. Но после первого финального испытания – пошива наряда для ведущей реалити Натальи Гоций – гонку за главным призом покинул Кирилл.

Дуэту Середа и Ире Навельской предстояло самое сложное испытание – отшив коллекции из пяти моделей всего за три дня! Конечно, эксперты проекта не бросили участников один на один с такой сложной задачей.

«Наставниками ребят стали топовые украинские дизайнеры – Катя Сильченко и Лилия Литковская, – говорит Наталья Гоций. – Катя помогала с коллекцией Ире, а Лиля – Максиму. Но их помощь была теоретической. А вот при отшиве нарядов ассистировали выбывшие участники реалити. Все они специально на несколько дней съехались в Киев».

Дуэт Середа посвятили свою коллекцию Фредди Меркьюри, а Ира Навельская создала наряды для спортивных, сексуальных и уверенных в себе девушек.

«Обе коллекции были очень высокого уровня, – говорит глава оргкомитета Украинской Недели моды Ирина Данилевская, которая присоединилась к основному составу дизайнеров на финале. – Середа сделал очень яркую картинку. В его работах видна динамика. Я бы, наверное, не стала так смело играться с материалами и формами, когда у тебя всего пять моделей. Но он точно нас удивил. Ира Навельская смогла своей коллекцией передать правильную позитивную эмоцию. Все look’и очень целостные и стилистически чистые. Но всегда хочется видеть то, что мы еще не видели. Хочется, чтобы дизайнер был на полшага впереди, чтобы он не следовал трендам, а задавал их. А так или иначе почти все гости показа были в одежде, которая повторяла тренды из коллекции Иры».

Барабанная дробь… И победителем проекта становится дуэт Середа!

Стоит отметить, что победитель первого сезона проекта «Подиум» получает участие в основной программе показов весна/лето 2020 на Украинской неделе моды, три профессиональные швейные машинки, поездку на Неделю моды в Париже и полный курс конструирования одежды. А Ира Навельская, которая заняла второе место, получила профессиональную швейную машинку и такой же курс кройки и шитья.

«После финала проекта прошло уже несколько месяцев, а я до сих пор не могу поверить, что выиграл! – признается дизайнер Максим Середа. – Я действительно считаю, что на проекте было много достойных и талантливых ребят. После съемок я много работаю над собой: учу английский, учусь шить и кроить. И готовлюсь удивлять украинский fashion-мир своей коллекцией на Ukrainian Fashion Week».

На этом финальные сюрпризы не закончились! Многие именитые украинские дизайнеры решили взять себе под крылышко участников проекта «Подиум». Так, мастер корсетов и шикарных вечерних нарядов Самюэль получил работу у дизайнера и эксперта «Подиума» Кати Сильченко. Лиля Литковская позвала к себе Сильвию Ротарь, Лизу Зволинскую пригласил на работу бренд Must Have, а Кристину Эруотор – Андре Тан.