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    Шоу-биз

    Стало известно имя победителя проекта «Подиум»

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    Стало известно имя победителя проекта «Подиум»

    Топ-модель Наталья Гоций назвала имя первого победителя украинского реалити о молодых дизайнерах

    В финал проекта Нового канала «Подиум» прошло три дизайнера – Кирилл Харитонцев из Симферополя, Ира Навельская из Ивано-Франковска и Максим Середа (и его помощница-швея Маша Дзюбенко) из Киевской области. Но после первого финального испытания – пошива наряда для ведущей реалити Натальи Гоций – гонку за главным призом покинул Кирилл.

    Дуэту Середа и Ире Навельской предстояло самое сложное испытание – отшив коллекции из пяти моделей всего за три дня! Конечно, эксперты проекта не бросили участников один на один с такой сложной задачей.

     «Наставниками ребят стали топовые украинские дизайнеры – Катя Сильченко и Лилия Литковская, – говорит Наталья Гоций. – Катя помогала с коллекцией Ире, а Лиля – Максиму. Но их помощь была теоретической. А вот при отшиве нарядов ассистировали выбывшие участники реалити. Все они специально на несколько дней съехались в Киев».

    Дуэт Середа посвятили свою коллекцию Фредди Меркьюри, а Ира Навельская создала наряды для спортивных, сексуальных и уверенных в себе девушек.

     «Обе коллекции были очень высокого уровня, – говорит глава оргкомитета Украинской Недели моды Ирина Данилевская, которая присоединилась к основному составу дизайнеров на финале. – Середа сделал очень яркую картинку. В его работах видна динамика. Я бы, наверное, не стала так смело играться с материалами и формами, когда у тебя всего пять моделей. Но он точно нас удивил. Ира Навельская смогла своей коллекцией передать правильную позитивную эмоцию. Все look’и очень целостные и стилистически чистые. Но всегда хочется видеть то, что мы еще не видели. Хочется, чтобы дизайнер был на полшага впереди, чтобы он не следовал трендам, а задавал их. А так или иначе почти все гости показа были в одежде, которая повторяла тренды из коллекции Иры».

    Барабанная дробь… И победителем проекта становится дуэт Середа!

    Стоит отметить, что победитель первого сезона проекта «Подиум» получает участие в основной программе показов весна/лето 2020 на Украинской неделе моды, три профессиональные швейные машинки, поездку на Неделю моды в Париже и полный курс конструирования одежды. А Ира Навельская, которая заняла второе место, получила профессиональную швейную машинку и такой же курс кройки и шитья.

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    Стало известно имя победителя проекта «Подиум»
    Стало известно имя победителя проекта «Подиум»
    Стало известно имя победителя проекта «Подиум»
    Стало известно имя победителя проекта «Подиум»
    Стало известно имя победителя проекта «Подиум»

     «После финала проекта прошло уже несколько месяцев, а я до сих пор не могу поверить, что выиграл! – признается дизайнер Максим Середа. – Я действительно считаю, что на проекте было много достойных и талантливых ребят. После съемок я много работаю над собой: учу английский, учусь шить и кроить. И готовлюсь удивлять украинский fashion-мир своей коллекцией на Ukrainian Fashion Week».

    На этом финальные сюрпризы не закончились! Многие именитые украинские дизайнеры решили взять себе под крылышко участников проекта «Подиум». Так, мастер корсетов и шикарных вечерних нарядов Самюэль получил работу у дизайнера и эксперта «Подиума» Кати Сильченко. Лиля Литковская позвала к себе Сильвию Ротарь, Лизу Зволинскую пригласил на работу бренд Must Have, а Кристину Эруотор – Андре Тан.

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