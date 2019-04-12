Студия Disney подтвердила, что Том Хиддлстон снимется в сериале о Локи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В январе этого года стало известно, что сериал о Локи для стримингового сервиса Disney+ раскроет предысторию любимого злодея Marvel

Однако эта новость заставила поклонников заволноваться из-за предположений, что героя сыграет юный актёр, а самому Хиддлстону отведут лишь роль рассказчика. Вчера студия Disney успокоила фанатов и подтвердила, что звезда «Мстителей» всё-таки снимется в одном из трёх анонсированных сериалов.

Во время недавней презентации глава Marvel Studios Кевин Файги представил три сериала, которые будут транслироваться на будущей стриминговой платформе Disney+. Речь шла о шоу про Зимнего Солдата и Сокола, про Алую Ведьму и Вижна, а также о самом ожидаемом сериале, посвящённом всё ещё главному и любимому злодею киновселенной — Локи. В Twitter-аккаунте студия подтвердила, что актёры вернутся к своим ролям, хотя когда именно это произойдёт — всё ещё точно неизвестно. «Это будут как новые истории, так и продолжение предыдущих. Всё, что будет происходить в сериалах, в будущем отразится и на киновселенной», — заявил Файги, подтвердив, что фильмы и шоу будут взаимосвязаны.

Что примечательно, он не упомянул о сериале, посвящённом Клинту Бартону (он же Соколиный глаз), хотя новости о том, что персонаж получит своё мини-шоу, появились ещё в эту среду. По словам продюсера, первыми на экранах появятся Сокол и Зимний Солдат, а остальные персонажи последуют за ними немного позже. «Эти шоу будут на том же уровне качества, какое зрители ждут от фильмов по киновселенной Marvel», — пообещал Файги.

Джерело: popcornnews