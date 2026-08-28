Лукашенка викликали до Путіна: до чого тут зростання тривог у Києві

Путін розігрує білоруську карту

Після візиту керівника ЦРУ, в Москву терміново летить Лукашенко. І все це відбувається на фоні повідомлень про будівництво воєнної бази і під’їзних шляхів безпосередньо біля кордону з Україною (спойлер – це будівництво триває не перший рік)

1. Візит Лукашенка в Москву – це справді про війну. Але не реальну, а перш за все, інформаційну. Лукашенко не погодиться надати свою територію для нападу на Україну та країни Балтії, допоки його в цьому підтримує Китай. А Китай його підтримує. Але на фоні інформації про підготовку агресії проти однієї з Балтійський країн (ради чого в Москву і приїздив Реткліфф) візит Лукашенка грає новими фарбами.

2. Після цього візиту з’явиться маса нової конспірології, яку викидатимуть росіяни і яку з радістю тиражуватимуть західні та українські З МІ. І таким чином, градус тривожності різко зросте. І все це буде відбуватися на фоні зальотів російських літаків на територію країн НАТО і ударів по кораблям в територіальних водах Румунії.

3. Путіну потрібна істерія в Європі, але йому набагато більш важливо, щоб Трамп, який вже пішов на контакт (візит Реткліффа і є цим контактом) повернувся до духу Анкоріджа-2.

4. Ця інформаційно-кінетична операція має свої часові рамки – вибори в США. Напасти до американських виборів – це утопити Трампа, адже тоді він програє і конгрес, і Сенат . Тому, з однієї сторони, Трамп має час, щоб перейменовувати озера і океани, але паралельно він змушений буде звертати увагу на розгортання цієї гібридної операції. Бо вона обовʼязково впливатиме на хід виборів.

5. Різке зростання обстрілів України і,, зокрема , Києва – частина цієї операції. Путіну вкрай важливо різко погіршити морально-психологічний стан населення і спробувати зламати волю до опору. Паралельно з тим, він спробує розторгувати припинення обстрілів на максимальні поступки.

Життя, як завжди, внесе свої корективи, але схоже – це план «А» РФ на найближчі пару місяців.