Боротися з булінгом у школі стало простіше: МОН повідомив про нову функцію

Згідно з дослідженнями МОН, понад 53% учнів коли-небудь стикалися з булінгом у школі

Учні зможуть анонімно повідомити про булінг директорку школи або ж працівників поліції

Міністерство освіти і науки впровадило опцію швидкого повідомлення про випадки булінгу. Відтепер дитина самостійно чи її батьки можуть заповнити коротку анкету та надіслати електронну скаргу, залучивши до розв'язання проблеми керівництво школи та, за потреби, поліцію. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з дослідженнями освітнього відомства, понад 53% учнів коли-небудь стикалися з булінгом у школі, але лише половина з них повідомила про це батькам чи вчителям. Найчастіше діти бояться розповісти про проблеми дорослим через страх осуду чи погіршення ситуації.

Як повідомити про випадки булінгу онлайн?

Зайдіть на сайт Аіком та натискайте кнопку «Повідомити про булінг».

Реєструйтеся або увійдіть в уже наявний акаунт.

Заповнюйте коротку анкету. Заяву можна подавати анонімно чи зазначити свої дані.

Натискайте кнопку «Продовжити» та підтверджуйте заяву.

Ознайомтеся з рекомендаціями щодо того, як реагувати на булінг.

Анонімна скарга

Якщо заяву створює дитина, то вона матиме дві опції:

не зазначати інформацію, яка може її ідентифікувати, тоді заява буде повністю анонімною;

зазначити особисту інформацію, що значно полегшить школі та поліції розвʼязати конкретну ситуацію.

Якщо заяву створюють батьки чи інші законні представники, то створити анонімну заяву неможливо.

Анонімні заяви можуть розглядатися тільки на рівні школи, однак за потреби можна залучити представників поліції. В анонімній заяві достатньо лише текстово описати випадки булінгу, які відбулися. Якщо ж заяву буде спрямовано в поліцію, то можуть знадобитися докази або свідчення для підтвердження факту булінгу. Це не обов’язково, але значно полегшить процес розслідування.

Надіслану заяву отримує директор школи і протягом доби має відреагувати на звернення: скликати спеціальну комісію, де буде обговорено цей випадок та визначено подальші дії щодо сторін булінгу у класі, де стався такий випадок.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах.

До слова, Залізничний районний суд міста Львова ухвалив рішення оштрафувати матір шестикласника за невиконання батьківських обов’язків. Школяр вживав нецензурні слова, ображаючи свого однокласника у приватному листуванні.