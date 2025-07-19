«Дипломатичний» виїзд за $18 тис: у Львові викрито ексвикладача вишу

Колишнього викладача університету затримали в центрі Львова

У Львові затримано колишнього викладача одного з місцевих університетів, якого викрили на організації схеми незаконного переправлення військовозобов’язаного чоловіка через державний кордон. Свої «послуги» він оцінював у $18 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

За даними слідства, колишній викладач запропонував мешканцю Дрогобиччини організувати виїзд за кордон під час воєнного стану. Для цього він обіцяв виготовити документи, згідно з якими чоловік нібито мав проходити дипломатичну службу в одній з міжнародних організацій. Це дозволило б йому безперешкодно покинути територію України.

фото: Львівська обласна прокуратура

Факт одержання частини коштів, зокрема $9 тис, було задокументовано в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Затримання проведено в порядку ст. 208 КПК України.

фото: Львівська обласна прокуратура

Наразі колишньому викладачу повідомлено про підозру. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 17 липня, Галицький райсуд відхилив позов колишнього професора Львівського університету імені Івана Франка факультету журналістики Йосипа Лося, звинуваченого у домаганнях. Йшлося щодо скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.