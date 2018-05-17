Украинский фильм «Женщина на войне» получил приз в Каннах

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«Женщина на войне»

Кино посвящено экоактивистке, которая усыновляет девочку из Украины

Лента «Женщина на войне», который принимал участие в конкурсной программе Каннского кинофестиваля «Неделя критики», удостоился приза за лучшую музыку SACD (Authors' Society). Лента снята режиссером Бенедиктом Эрлингссоном («О лошадях и людях»). Она создавалась в копродукции Исландии, Франции и Украины, пишет «Главком».

Главная героиня – дирижер хора и экоактивистка. Помимо борьбы против бизнеса, загрязняющего окружающую среду, женщина ждет результатов от агентства по усыновлению, и ей сообщают, что ее ждет четырехлетняя украинская девочка из Дружковки.

Главный приз в этой секции получил португальский фильм «Диамантино» Габриэля Абрантеса и Даниэля Шмитда.

«Неделя критики» – параллельный конкурс Каннского кинофорума, в котором принимают участие первые и вторые фильмы режиссеров. В 2014 в этой программе три приза получил отечественный фильм «Племя» Мирослава Слабошпицкого.