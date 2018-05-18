  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Рокеры Цой и Науменко делят одну девушку в трейлере фильма «Лето»

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Фильм &laquo;Лето&raquo;
    Фильм «Лето»

    В картине описывается любовный треугольник между знаменитыми музыкантами

    Опубликован трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Лето», который в данный момент принимает участие в основном конкурсе 71-го Каннского кинофестиваля, пишет «Главком».

    Лента рассказывает о легендарных советских рокерах Викторе Цое (корейский актер Тео Ю) и Майкле Науменко (в исполнении фронтмена рок-группы «Звери» Романа Билыка), а также его супруге Наталии (Ирина Старшенбаум). Между музыкантами разыгрывается любовный треугольник.

    События картины разворачиваются в Ленинграде 1981 года. В основу сценария положены малоизвестные факты биографии артистов. Несмотря на то, что многие представители советского рок-андерграунда (Борис Гребенщиков и другие) раскритиковали сценарий этой картины – она удостоилась высоких оценок после премьеры на Каннском кинофестивале.

    Съемки фильма начались в июле 2017 года в Санкт-Петербурге и продолжались до конца августа, когда Кирилл Серебренников («Ученик») был арестован и этапирован в Москву, а затем помещен под домашний арест. Монтаж ленты режиссер осуществлял в домашних условиях. А несколько неснятых технических сцен были досняты по запискам режиссера. Власти России не разрешили Серебренникову посетить фестивальную премьеру картины.

    Ранее был опубликован фрагмент фильма, в котором Науменко исполняет один из своих хитов под названием «Лето».

    Читайте также: «Ленинград» выложил анимационный клип с наркотиками, стрельбой и котиком.
    Читайте також
    трейлер кино Каннский кинофестиваль российский певец актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ