Рокеры Цой и Науменко делят одну девушку в трейлере фильма «Лето»

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Фильм «Лето»

В картине описывается любовный треугольник между знаменитыми музыкантами

Опубликован трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Лето», который в данный момент принимает участие в основном конкурсе 71-го Каннского кинофестиваля, пишет «Главком».

Лента рассказывает о легендарных советских рокерах Викторе Цое (корейский актер Тео Ю) и Майкле Науменко (в исполнении фронтмена рок-группы «Звери» Романа Билыка), а также его супруге Наталии (Ирина Старшенбаум). Между музыкантами разыгрывается любовный треугольник.

События картины разворачиваются в Ленинграде 1981 года. В основу сценария положены малоизвестные факты биографии артистов. Несмотря на то, что многие представители советского рок-андерграунда (Борис Гребенщиков и другие) раскритиковали сценарий этой картины – она удостоилась высоких оценок после премьеры на Каннском кинофестивале.

Съемки фильма начались в июле 2017 года в Санкт-Петербурге и продолжались до конца августа, когда Кирилл Серебренников («Ученик») был арестован и этапирован в Москву, а затем помещен под домашний арест. Монтаж ленты режиссер осуществлял в домашних условиях. А несколько неснятых технических сцен были досняты по запискам режиссера. Власти России не разрешили Серебренникову посетить фестивальную премьеру картины.

Ранее был опубликован фрагмент фильма, в котором Науменко исполняет один из своих хитов под названием «Лето».