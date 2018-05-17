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    Опубликован забавный трейлер комедии «Пункт назначения: свадьба»

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    &laquo;Пункт назначения: свадьба&raquo;
    «Пункт назначения: свадьба»

    Лента расскажет о двух гостях свадьбы, с которыми никто не хочет общаться

    В сети появился трейлер романтической комедии с Киану Ривзом и Вайноной Райдер «Пункт назначения: Свадьба», пишет «Главком». Фильм расскажет о Линдси и Фрэнке, которые отправляются на свадьбу к своему знакомому. Для Линдси жених — ее бывший, для Фрэнка — сводный брат, который его раздражает.

    Они встречаются еще в аэропорту по дороге на свадьбу. Оба они относятся к той категории гостей, с которыми никто не хочет общаться. Тем не менее обладатели сложных характеров быстро находят общий язык.

    Прокат картины запланирован на осень этого года. Режиссером картины выступил Виктор Левин («Дрянная девчонка» и «Свидание со звездой»).

    У актеров Ривза и Райдер уже есть три совместные работы: «Дракула», «Помутнение» и «Частная жизнь Пиппы Ли».

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