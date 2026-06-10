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«Богохульство від Олі Полякової є огидним». Священники пішли війною проти співачки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Оля Полякова знялася у своєму кліпі в образі Ісуса
фото: Іnstagram/the__nogi

Священники з різних міст України прокоментували новий кліп Олі Полякової 

Українська співачка Ольга Полякова потрапила у скандал після релізу свого нового кліпу «Не на часі». Зірка знялася в образі Ісуса, що розкритикували українці. Як розповідає «Главком», на ситуацію відреагували й священники.

Вікарій Одеської єпархії ПЦУ, архієпископ Арцизький Віктор (Биков) пояснив, що такий вчинок є грою з християнською символікою та неповагою до віри християн, який із самого початку передбачає скандал.

«Для мене останній кліп Олі Полякової виглядає як своєрідна гра з християнською символікою, як свідоме святотатство і форма чорного маркетингу, розрахована на скандал і суспільний резонанс. Терновий вінець, образ «Розп’яття» та євангельська символіка – це не просто естетика і не елемент сценічного реквізиту. Це святині для мільйонів християн. Коли подібні образи використовуються в розважальному контексті, ще й з очевидною сексуалізацією, я сприймаю це як глибоку неповагу до віри мільйонів людей, як наругу над найсвятішим і життєдайним, що є в нашому народі», – зазначив Биков.

«Богохульство від Олі Полякової є огидним». Священники пішли війною проти співачки фото 1
фото: скриншот Facebook

Проте архієпископа здивував не лише кліп співачки, але й глядачі, які вподобали подібні наративи та згадки Ісуса й віри у відео в розважальному контексті.

«Але найстрашніше – не вчинок одного артиста. Кожна людина вільна і сама відповідає перед Богом за свій вибір. Значно страшніше мовчання тих, хто вважає себе віруючими. Більшість жителів нашої країни називають себе християнами. Вони хрестять дітей, вінчаються, святкують Великдень, приходять по святу воду, запрошують священників освятити дім чи автомобіль. Але коли їхню власну віру перетворюють на елемент шоу, багато хто або байдуже проходить повз, або ще й захоплюється цим, ставить вподобання й аплодує», – написав Віктор Биков.

Священник Рівненської єпархії ПЦУ Храму преподобномученика Пахомія Русина Афонського Микола Капітула назвав кліп Олі Полякової «богохульством». На його думку, насміхання над вірою з боку співачки ображає мільйони українських християн.

«Богохульство від Олі Полякової є огидним». Священники пішли війною проти співачки фото 2
фото: скриншот Facebook

«Насміхання з християнських символів, богохульство проти Хреста Господнього від співачки Олі Полякової є огидним і ображає релігійні почуття мільйонів християн України. Коли Україна терпить наругу від полчищ чужинців, гинуть тисячі людей різного віку, від діток до старців, велика кількість українських захисників і захисниць боронить рідну землю, не жаліючи навіть свого життя, така наруга над Хрестом Господнім є нікчемною і ганебною. І ті, хто бажає таким чином здобути собі славу, неодмінно  і зневагу від людей», – написав Капітула.

Священник Львівської єпархії ПЦУ Олег Борканин зі Львова також не залишив без уваги гучний образ Олі Полякової з її нового кліпу. Він наголосив на тому, що нині нормою стає вподобання зневаги християнської віри.

«Дедалі частіше ми, християни, стаємо свідками того, як над нашими цінностями, над тим, що є для нас святим і дорогим, маніпулюють, зневажають їх та відкрито виставляють на посміховисько перед світом. Настає час, коли паплюження Хреста, ікон, релігійних обрядів і навіть образів Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці та святих стає нормою, буденністю, яка збирає мільйони переглядів, вподобань і поширень», – йдеться у дописі.

«Богохульство від Олі Полякової є огидним». Священники пішли війною проти співачки фото 3
фото: скриншот Facebook

Олег Борканин зауважив, що не можна залишатися осторонь, коли віра стає предметом насмішок. Зокрема, священник згадав у своєму дописі й інші випадки, коли образ Ісуса використовували й інші зірки у світі.

«Не можна залишатися байдужими, коли святе стає предметом насмішок, а гріх намагаються представити як чесноту. Бо мовчання перед неправдою часто стає співучастю в ній. Тому християнин покликаний не лише берегти віру у своєму серці, але й мужньо свідчити про неї перед світом», – додав він.

6 фото
На весь екран
Священник зі Львова показав випадки, коли образ Ісуса використовували у шоубізнесі та інших сферах
фото: Олег Борканин /скриншот Facebook

Нагадаємо, українська співачка Ольга Полякова потрапила під хвилю хейту через свій новий проєкт TheNogi. Зірка з’явилася у кліпі в образі Ісуса. Згадка Ісуса Христа у відео зірки обурила деяких українців. Водночас Оля Полякова відповіла на хейт у свій бік та пояснила, що образ Ісуса у її кліпі є прикладом людини, яка не зрадила своїх переконань, навіть коли більшість була проти нього.

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Теги: релігія скандал Оля Полякова священник конфлікт шоубіз

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