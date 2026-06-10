Колишній концертний директор Ротару назвав співачку, яка за рівнем вокального таланту наблизилася до рівня Софії Михайлівни

Ігор Курилів про Злату Огнєвіч: «Вона має голосові дані, серйозний діапазон»

Керівник Хору Верьовки Ігор Курилів, який раніше був концертним директором Софії Ротару, в інтерв’ю «Главкому» назвав ім’я співачки, яка за рівнем вокального таланту могла б зрівнятися із артисткою.

Ігор Курилів вважає, що наразі в українській естраді гарні вокальні дані та серйозний діапазон серед жінок-співачок має Злата Огнєвіч. «Серед жінок це передусім Злата Огнєвіч. Вона має голосові дані, серйозний діапазон. Андреа Бочеллі у 2017-му дав сольний концерт на «Олімпійському» у супроводі хору Верьовки. Тоді Злата Огнєвіч заспівала разом із Бочеллі – це була просто оперна діва. Але щоб вийти на п’єдестал, треба не тільки співати…» – зауважив він.

Ігор Курилів відзначив талант співачки Злати Огнєвіч фото: instagram.com/zlata.ognevich

Водночас колишній концертний директор Софії Ротару наголосив, що з сучасної естради жодна артистка не зможе зрівнятися з її талантом Софії Михайлівни.

«Та про що ви говорите? Знаєте, одного разу Віталій Білоножко в «Ікарусі», що віз артистів із Білорусі, сказав: «Хоч зберіть усю нашу українську естраду, виведіть її на гору Еверест, дайте кожному по драбині – та вони і до сідниць Соні не дістануть. Так було, є і буде», – висловився ексдиректор концертних програм Софії Ротару.

Також Ігор Курилів висловився про народну артистку України Ірину Білик. Він пояснив, завдяки чому співачці вдається збирати повні зали та аншлаги у Палаці Україна. «За рахунок артистизму. Вона дуже вдалі пісні пише, у неї є своя родзинка. Свого часу їй трохи Діма Коляденко (хореограф, був партнером Білик у 2003-2006 рр. – «Главком») поміг, коли вони ще були разом, зі сценічними рухами. Іра розкута, вона дозволяє собі все на сцені», – пояснив він.

Водночас серед молодих артистів керівник Хору Верьовки відзначив співака Артема Пивоварова. За словами Куриліва, Пивоваров є «суперталановитим». «Артем Пивоваров – це просто не обговорюється. Торік він зібрав сім Палаців спорту поспіль, а зараз стадіон готує. Ми з ним попередньо багато працювали у мене в кабінеті. Суперталановитий! У нього є все: і голос, і позиція», – вважає Ігор Курилів.

Нагадаємо, в інтерв'ю «Главкому» керівник Хору Верьовки та ексдиректор концертних програм Софії Ротару Ігор Курилів розповів, як Алла Пугачова допомогла йому викрити колишню концертну директорку співачки Софії Ротару Ольгу Коняхіну, яка підставила співачку та потрапила за ґрати.