В сети появились первые видео с юбилейного концерта Пугачевой в Кремле



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Алла Пугачева instagram.com/allapugacheva_koroleva

Спустя десять лет Пугачева порадовала поклонников сольным концертом

Несмотря на то, что билеты были очень дорогими (более 100 тыс.грн.,- прим. ред), зал был полон. Какие композиции и кто из звезд выйдет на сцену с Примадонной - никто не знал до последней минуты.

Но звездных дуэтов поклонники так и не дождались. Единственной приглашенной звездой стала Анастасия Волочкова, да и она не пела. Балерина исполнила на сцене легендарный шпагат, во время номера «Жизнь напоказ».

«Конечно же, для меня было огромной честью, когда мне позвонила Алла Борисовна со словами: "Настя, мне нужен твой шпагат!". Я сначала подумала, что это розыгрыш пранкеров или журналистов. Спасибо этой великой женщине, что пригласила меня стать частью своего шоу. Для меня это огромная честь. Не верится, что Алле Борисовне исполнилось 70. Она так молодо и прекрасно выглядит. Не скрою, что перед выходом на сцену было сильное волнение. Все-таки сесть на шпагат на высоких каблуках не так-то просто», - рассказала балерина Комсомольской правде.

Стоит отметить, что несмотря на то, что на сцене главной звездой была весь вечер Алла Пугачева, зал был полон знаменитей. Поддержать любимую певицу, наставницу и друга пришли Филлип Кирокоров, Николай Басков, Татьяна Навка, Александр Васильев, Артур Гаспарян, Никита Пресняков, Дени Байсаров, Кристина Орбакайте, Клаудия Земцова, Гарри и Лиза Галкины.

Стоит отметить, что в репертуаре Аллы Пугачевой около 500 песен. Среди наиболее известных: «Айсберг», «А знаешь, все еще будет», «Ах, как хочется жить», «Волшебник-недоучка», «В Петербурге гроза», «Любовь одна виновата», «Мадам Брошкина», «Не отрекаются любя», «Непогода», «Осенний поцелуй», «Паромщик», «Позови меня с собой», «Три счастливых дня» и другие.



