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Легендарний поет Вадим Крищенко показав могилу своєї дружини (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Вадим та Поліна Крищенко були у шлюбі близько 30 років
фото: Вірші та пісні поета-пісняра Вадима Крищенка /Facebook

Вадим Крищенко показав, хто підтримав його у памʼятний день

Легендарний поет-пісняр, народний артист України Вадим Крищенко вшанував памʼять своєї дружини Поліни Крищенко. Поет поділився спогадами та відвідав могилу жінки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста у Facebook.

Вадим та Поліна Крищенко були разом близько 30 років. У шлюбі в подружжя народилося двоє синів. Поет зізнався, що дружина залишила по собі багато теплих та щирих спогадів, які назавжди закарбувалися в його серці.  «Сьогодні був на Байковому кладовищі, вшанував пам’ять моєї дружини Поліни. Близько тридцяти років разом, двоє синів, безліч щирих і теплих моментів в моєму серці», – зазначив артист.

Вадим Крищенко з товаришем на могилі своєї дружини
Вадим Крищенко з товаришем на могилі своєї дружини
фото: Вірші та пісні поета-пісняра Вадима Крищенка /Facebook

Вадим Крищенко відвідав могилу дружини зі своїми друзями, серед них його нова артдиректорка Оксана Одинцова. Поет також поділився кадрами та показав, як виглядає могила його дружини. «Дякую друзям, які були сьогодні поряд. Ділюся кількома світлинами з цієї пам'ятної події. Світла і вічна пам'ять тобі, Поліно…» – додав чоловік.

Вадим Крищенко зі своєї новою артдиректоркою Оксаною Одинцовою
Вадим Крищенко зі своєї новою артдиректоркою Оксаною Одинцовою
фото: Вірші та пісні поета-пісняра Вадима Крищенка /Facebook

Зазначимо, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» до свого 90-річчя Вадим Крищенко розповів про своє життя, про свої шлягери, які десятиліттями годують провідних артистів, поділився спогадами про зірок минулого, відверто розповів про своїх колег та іншими цікавими подробицями та розповідями свого життєвого шляху.

Крім того, в інтерв’ю «Главкому» Вадим Крищенко прокоментував свої стосунки з Інною Павленко, яка була його артдиректоркою. Тоді 90-річний поет-пісняр Вадим Крищенко спростував припущення про своє можливе одруження. Він наголосив, що після 80 років змінювати свій сімейний статус непросто і навряд чи доцільно, адже людина вже звикла до усталеного способу життя.

Нагадаємо, у вересні 2026 року стало відомо, що поет Вадим Крищенко розірвав багаторічну співпрацю зі своєю артдиректоркою Інною Павленко. В ексклюзивному коментарі «Главкому» розкрив причину розриву. Вадим Крищенко понад 10 років працював з Інною Павленко, яка вела його сторінки у соцмережах та розвивала YouTube-канал.

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Теги: Вадим Крищенко дружина кладовище фото

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