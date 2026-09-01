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Зірки повели своїх дітей до школи: яскраві фото з 1 вересня

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анна Кошмал, Джамала та Анна Саліванчук поділилися святковими кадрами з дітьми-школярами
колаж: glavcom.ua

Для деяких учнів 1 вересня пройшло в укритті

Сьогодні, 1 вересня, для школярів розпочався навчальний рік. Українські зірки поділилися сімейними кадрами з перших дзвоників своїх дітей. «Главком» зробив підбірку святкових дописів знаменитостей з Дня знань.

Монатік

Зірки повели своїх дітей до школи: яскраві фото з 1 вересня фото 1
фото: Іnstagram.com/monatik_official

Співак Дмитро Монатік відвів двох синів Данила та Платона до школи. На святкових фото артист позував із дітьми та дружиною Іриною. «Усіх із Днем знань! Попри все йдемо в школу», – написав артист.

Джамала

Зірки повели своїх дітей до школи: яскраві фото з 1 вересня фото 2
фото: Іnstagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала також цьогоріч має двох школярів. Її сини Емір та Селім пішли до школи. На фото зірка показалася з дітьми та чоловіком Сеїтом-Бекіром Сулеймановим.

Зірки повели своїх дітей до школи: яскраві фото з 1 вересня фото 3
фото: Іnstagram.com/jamalajaaa

«Ви й самі все знаєте. Ви вчите мене бути ще сильнішою. Дякую вам за вашу силу й терпіння. Гарного навчального року! А ми будемо робити все можливе, щоб ви все ж знали дитинство навіть у ці важкі часи», – побажала співачка.

Наталка Карпа

Зірки повели своїх дітей до школи: яскраві фото з 1 вересня фото 4
фото: Іnstagram.com/natalkakarpa

Донька співачки Наталки Карпи Злата пішла до першого класу. Артистка та її чоловік, військовий Євген Тєрєхов, разом відвели доньку до школи. «Прошу вітати Злата Карпа офіційно школярка! Донечко, нехай Господь тебе благословить на добрий навчальний рік! Мудрості, терпіння та багато любові, нам усім у цьому процесі! Нехай усе вдається!» – написала Наталка Карпа.

Григорій Решетнік

Зірки повели своїх дітей до школи: яскраві фото з 1 вересня фото 5
фото: Іnstagram.com/grisha_reshetnik

Сини ведучого Григорія Решетніка Іван та Дмитро також відправилися на навчання. Наймолодший син шоумена Олександр пішов у перший клас. «Ну що, батьки, ви готові? У нас третій першокласник і третій раз, наче вперше, а у вас?» – записав ведучий.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Зірки повели своїх дітей до школи: яскраві фото з 1 вересня фото 6
фото: Іnstagram.com/andreyfedinchik

Син акторського експодружжя Наталки Денисенко та Андрія Федінчика пішов у третій клас. Батьки разом показалися на урочистостях разом із сином Андрієм.

«Третій клас. Просвітлення розуму й серця, сили, старанності й розуміння до науки, сину!» – побажав Федінчик своєму сину. «Перше вересня звичайно зустріли під тривогами… Так хочеться дарувати дітям справжнє дитинство, радість і пригоди, у наших умовах життя це стає все важче. Але як мама не здаюся! Люблю тебе, мій синочок», – додала Денисенко.

Олександр Педан

Зірки повели своїх дітей до школи: яскраві фото з 1 вересня фото 7
фото: Іnstagram/pedanos

Шоумен Олександр Педан повів сина Марка в четвертий клас. Однак перший дзвоник школяр відсвяткував в укритті. «Перший дзвоник цього року святкуємо одразу в укритті. Замість шкільної лінійки – сховище. Але попри все продовжуємо вірити в перемогу та в українську освіту! Марік пішов уже в 4 клас. І навіть Валерія Педан (донька ведучого, «Главком») привела його на перший дзвоник», – зазначив Педан.

Анна Кошмал

Зірки повели своїх дітей до школи: яскраві фото з 1 вересня фото 8
фото: Іnstagram.com/smorkovkina

Акторка Анна Кошмал відвела сина Мишка в третій клас. «Не зрозуміло для кого початок навчального року більше свято – для дітей чи для батьків (я думаю, для других). Вітаєм усіх причетних і бажаєм успіхів, незалежно ні від чого. З новими силами за новим досягненнями», – зазначила зірка.

Анна Саліванчук

Зірки повели своїх дітей до школи: яскраві фото з 1 вересня фото 9
фото: Іnstagram.com/salivanchuk.anna

Син акторки Анни Саліванчук відзначає день народження в День знань. Хлопчику виповнилося шість років, він пішов у перший клас.

«Мій Нікіта тобі сьогодні шість рочків! І ти пішов до першого класу. Моє сонце, мій сміх, моє натхнення! Саме завдяки тобі мені вдалось набагато легше пережити карантин і початок війни. Саме через те, що ти був дуже маленький і нічого не розумів, я мала постійно посміхатись і бути сильною, саме ти тримав мене в тонусі, коли хотілось ридати в подушку, я обіймала тебе й ми сміялись, бо ти постійно смієшся. Через дитячу безпосередність ти мій потяг до кращого, ти багато чого не бачиш, але бачиш головне – це любов і щастя», – зазначила зіркова мама.

Любава Грешнова

Зірки повели своїх дітей до школи: яскраві фото з 1 вересня фото 10
фото: Іnstagram.com/lubavagreshnova

Акторка Любава Грешнова також відвідала 1 вересня школу разом із сином. Хлопчик пішов до третього класу. «3-А пішов на урок. Наша рідна найкраща школа у Всесвіті. Після ночі в укритті особливо все це зворушило, цінно й тепло», – написала актриса.

Олена Світлицька

Зірки повели своїх дітей до школи: яскраві фото з 1 вересня фото 11
фото: Іnstagram.com/olena_svitlytska

Акторка Олена Світлицька має двох доньок Віру та Марію. Цьогоріч діти разом пішли до школи. «З Днем Знань, мої дорогі! У цьому році якось особливо складно дається це свято, з особливою обережністю вела малечу в школу. Я бажаю всім нам пройти цей непростий період і памʼятати, що життя – це найголовніше! Наші діти не знають дитинства без тривог та укриттів, але велика шана тим, хто продовжує створювати комфортні умови для навчання в Україні наскільки це можливо», – написала Світлицька.

Світлана Тарабарова

Зірки повели своїх дітей до школи: яскраві фото з 1 вересня фото 12
фото: Іnstagram.com/tarabarova

Донька української співачки Світлани Тарабарової пішла у перший клас. «Час, ти куди? Ми низько вклоняємося перед педагогами, які в таких умовах продовжують навчати наших дітей, підтримувати їх і дарувати їм знання та турботу. Нехай попри все у наших дітей буде дитинство. З мріями, друзями, першими уроками й вірою в майбутнє», – написала зірка.

Нагадаємо, Володимир Зеленсткий привітав із Днем знань першокласників, усіх школярів, їхніх батьків та освітян, наголосивши на важливості того, що діти мають змогу сісти за шкільні парти та здобувати освіту в рідній країні. У День знань президент відвідав одну зі шкіл на Київщині, яка була повністю знищена російськими окупантами у 2022 році та згодом відбудована. Під час візиту він поспілкувався з учнями й керівництвом закладу освіти.

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Теги: школа школярі діти шоубіз

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