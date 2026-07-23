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Індію охопили протести: чому тисячі студентів вийшли на вулиці

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Індію охопили протести: чому тисячі студентів вийшли на вулиці
«Освіта – як вода», каже 28-річний учасник голодування Яш Мішра
фото: АР

Поліція розігнала демонстрантів сльозогінним газом, понад 100 людей постраждали

Наймасштабніші за останні роки протести охопили індійську столицю – тисячі студентів вимагають відставки міністра освіти Дхармендри Прадгана через скандал із витоком завдань вступного іспиту. Про це пише «Главком» з посиланням на The Economist та AP.

Через що почалися протести

Молодіжний рух розпочався ще у травні, коли в мережу потрапили завдання загальнонаціонального вступного іспиту NEET, який визначає, хто зі студентів отримає місце в медичних вишах країни. Через витік результати анулювали, і понад 2 млн абітурієнтів довелося складати іспит повторно.

20 липня десятки тисяч демонстрантів вийшли колоною до будівлі парламенту в перший день сесії Монсуну – поліція відповіла сльозогінним газом і кийками, постраждали понад 100 людей. Одна з учасниць руху, 18-річна Аншул Дев, розповіла Al Jazeera, що владні структури «поводяться з ними як з терористами та злочинцями».

Індію охопили протести: чому тисячі студентів вийшли на вулиці фото 1
фото: АР

Голодування і сатирична партія

Символом протесту стала багатоденна акція голодування біля обсерваторії XVIII століття Джантар-Мантар у Делі. Одним із перших голодування розпочав активіст Сонам Вангчук – 28 червня, а 18 липня поліція примусово госпіталізувала його через погіршення стану здоров'я. До акції приєдналися й інші студенти, зокрема аспіранти Джавахарлальського університету Неха Бора, Маніш Кумар та Амін Амітодж.

Обличчям руху також стала пародійна «Партія тарганів» (Cockroach Janata Party), заснована як сатира, але з часом сприйнята цілком серйозно. Її засновник Абхіджіт Діпке заявив, що активісти не відступлять, доки Прадган не піде у відставку.

Один із протестувальників, 28-річний Яш Мішра, продовжує голодування, лежачи біля рюкзака поруч зі спорудою, яка стала популярним місцем для демонстрантів. «Освіта – як вода: базова необхідність, яка має бути доступною для всіх», – каже він.

Індію охопили протести: чому тисячі студентів вийшли на вулиці фото 2
фото: АР

Що відповіла влада

21 липня Прадган написав у X, що пообіцяв «відповіді, реформи та відповідальність», проте відставку не запропонував. Того ж дня лідер опозиційної партії Конгрес Рахул Ганді, який також вимагає відставки міністра, влаштував акцію протесту біля будинку прем'єр-міністра Нарендри Моді – поліція ненадовго затримала його разом із сестрою Пріянкою Ганді Вадрою та кількома іншими опозиційними лідерами.

Протести змусили тимчасово призупинити засідання парламенту, а Delhi Metro Rail Corp. закрила 16 станцій у центральних районах міста через міркування безпеки. Прадган звинуватив Конгрес у «штучному розпалюванні протистояння», тоді як Ганді закликав Моді вибачитися перед студентами й якнайшвидше реформувати систему іспитів.

Нагадаємо, невдоволення молоді владою у 2026 році стало глобальним явищем: протести покоління Z раніше вже охопили Марокко, Мадагаскар, Кенію, Монголію, Індонезію, Бангладеш і Непал, а у травні десятки тисяч студентів вийшли на вулиці Белграда під гаслом «Студенти перемагають».

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Теги: акція освіта студенти партії Індія голодування поліція

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