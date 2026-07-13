Італійські студенти створили найбільший паперовий літак

Літак з паперу та клею пролетів десятки метрів

В Італії група студентів створила найбільший паперовий літак у світі. Створений із клею та паперу літак здійснив політ та встановив світовий рекорд. Про це пише «Главком» із посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

Довжина паперового літака сягає 7 м, розмах його крил складає понад 20 м, а вага – 28,5 кг. Літак успішно здійснив свій перший політ в ангарі.

Однак створити досконалий паперовий літак студентам вдалося не одразу. Спочатку «Ікар» мав прототип «Прометей», завдяки якому інженери знайшли його недоліки та почали його вдосконалювати. Наступний варіант паперового літака «Дедал» сягав довжини 8 м, ще один – 4 м. Фінальною моделлю став «Ікар». Майбутні аерокосмічні інженери назвали свій витвір «Ікар» – на честь героя давньогрецької міфології Ікара.

фото: Guinness World Records

Його перший зліт став рекордним та потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Він мав пролетіти щонайменше 15 м. Врешті один зі студентів розігнався та запустив літак, він пролетів десятки метрів через весь ангар та успішно приземлився на підлогу.

«Усе почалося з декількох паперових літачків, які ми складали між лекціями. Ми були студентами, переконаними в тому, що за умови правильного підходу навіть шматок паперу може перетворитися на справжню інженерну розробку. Місяці досліджень, моделювання, помилок і нових спроб – і врешті-решт цей гігантський аркуш паперу побив рекорд німців, який тримався від 2013 року. Італійці роблять це краще!» – розповіли автори літака.

Найбільший паперовий літак у світі фото: Guinness World Records

Врешті суддя Книги рекордів Гіннеса Лоренцо Велтрі офіційно підтвердив новий рекорд та передав авторам проєкту сертифікат.

«За великими досягненнями завжди стоїть багато важкої праці, і це не було винятком. Ця унікальна команда, до складу, якої увійшли студенти-інженери та експерт у галузі технологій і створення контенту, подарувала нам один із тих моментів, які ми всі переживали після завершення чогось точного й копіткого – момент, коли ти відпускаєш свій витвір і дивишся, чи полетить він. Спостерігати, як «Ікар» пролетів уздовж усього ангара, було справді зворушливо. Ці хлопці заслужили своє місце в Книзі рекордів», – прокоментував Лоренцо Велтрі.

Італійські студенти створили найбільший паперовий літак, встановивши світовий рекорд фото: Guinness World Records

Нагадаємо, 98-річний Гаррі Гісман встановив незвичний рекорд. Довгожитель здійснив політ, стоячи на крилі літака на висоті понад 300 метрів. Встановлення рекорду Гаррі Гісмана відбулося на аеродромі Даксфорд у Кембриджі (Велика Британія). Чоловік протримався протягом дев’яти хвилин польоту на крилі літака. Довгожитель піднявся на висоту 300 метрів.