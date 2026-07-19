100 тис. грн – не межа. Названо найдорожчі спеціальності для вступників-контрактників у 2026 році

Навчання на окремих спеціальностях уже перевищило 130 тис. грн на рік

Найбільше за контракт платитимуть майбутні стоматологи, медики та фахівці зі штучного інтелекту

У 2026 році вартість навчання у провідних українських університетах суттєво зросла. Найдорожчими для вступників традиційно залишаються медичні, юридичні, міжнародні та ІТ-спеціальності. На окремих програмах річний контракт уже перевищив 130 тис. грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Скільки коштує навчання у найпопулярніших університетах України. Нові ціни на 2026-2027 рік».

Найдорожчою спеціальністю серед проаналізованих вишів стала «Медицина» з поглибленим вивченням англійської мови у Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця. У новому навчальному році вартість навчання становитиме 134,1 тис. грн на рік проти 89,4 тис. грн торік.

На другому місці опинилася «Стоматологія» у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Річний контракт зріс із 68 тис. грн до 130 тис. грн, що майже вдвічі більше, ніж торік.

До числа найдорожчих також належить «Стоматологія» у НМУ імені Богомольця, де навчання подорожчало з 65 тис. грн до 105 тис. грн на рік.

Серед технічних спеціальностей найвищі ціни зафіксовані на програмах, пов'язаних зі штучним інтелектом та програмуванням. У Львівській політехніці спеціальність «Комп'ютерні науки (Системи штучного інтелекту)» коштуватиме 100 тис. грн на рік, а «Інженерія програмного забезпечення» – 90 тис. грн.

Також по 100 тис. грн коштує навчання на програмах «Комп'ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення» у Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Водночас вартість навчання на цих спеціальностях порівняно з минулим роком не змінилася.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка найдорожчими залишаються право, міжнародні відносини, журналістика, фінанси, маркетинг та публічне управління. У 2026 році навчання на цих спеціальностях коштуватиме 97,1 тис. грн на рік.

Майже стільки ж доведеться заплатити за медичні спеціальності у НМУ імені Богомольця. Зокрема, «Медицина» коштуватиме 96 тис. грн на рік, а «Педіатрія» – 92,4 тис. грн.

Серед інших дорогих напрямів – право у НаУКМА (90 тис. грн), «Системна інженерія» у Львівській політехніці (86,9 тис. грн) та найдорожчі спеціальності Львівського національного університету імені Івана Франка, де максимальна вартість контракту сягнула 86,7 тис. грн на рік.

Раніше «Главком» писав, що деякі українці зможуть вступити до медичних вишів за спрощеною процедурою.