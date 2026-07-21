«Метінвест Політехніка» відкрила прийом заяв на бакалаврат: для ветеранів вступ спрощений

Вступники можуть обрати одну із 17 освітніх програм

Університет «Метінвест Політехніка» розпочав прийом заяв на бакалаврат: до 1 серпня вступники можуть подати документи через електронний кабінет та обрати одну із 17 освітніх програм. Навчання поєднує теоретичну підготовку з практикою на виробництві, а для ветеранів і окремих категорій внутрішньо переміщених осіб передбачена спрощена процедура вступу за співбесідою.

Вступна кампанія охоплює 17 бакалаврських програм за напрямами металургії, гірництва, ІТ, автоматизації виробництва, електроенергетики, управління, бізнес-аналітики та інших спеціальностей, затребуваних сучасним ринком праці. Ці освітні програми розроблені спільно з бізнесом, тому студенти навчаються на реальних виробничих кейсах і отримують практичні компетентності, необхідні роботодавцям, кажуть у виші.

Подати заяву можна через електронний кабінет вступника в ЄДЕБО. Після його реєстрації необхідно обрати спеціальність, заклад вищої освіти та визначити пріоритетність заяв.

«Саме визначення пріоритетності є одним із найважливіших етапів вступної кампанії. Для участі в конкурсі вступник має встановити пріоритет від 1 до 10, де перший означає заклад, у якому він найбільше прагне навчатися. Після подання заяви змінити пріоритетність уже неможливо, тому радимо уважно перевірити всі внесені дані та за потреби звернутися до приймальної комісії», – зауважила відповідальна секретарка приймальної комісії «Метінвест Політехніки» Вікторія Федоренко.

Особливістю навчання в університеті є поєднання теоретичної підготовки з практикою на підприємствах Групи «Метінвест»: студенти працюють із сучасним обладнанням, долучаються до виробничих проєктів, проходять міжнародні стажування та отримують можливість подальшого працевлаштування.

Окрім контрактної форми навчання, університет пропонує вступ на замовлення компанії «Метінвест»: у такому випадку навчання фінансує компанія, а випускники отримують перспективу першого робочого місця. Також доступна можливість навчання за ваучером Державної служби зайнятості.

Окрему увагу університет приділяє підтримці ветеранів і ветеранок. Для них, а також для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, передбачено спрощену процедуру вступу за співбесідою відповідно до правил прийому.

Наразі у «Метінвест Політехніці» вже навчається понад 50 ветеранів, які здобувають освіту за напрямами гірництва, металургії, комп'ютерних наук, автоматизації та робототехніки. Університет також продовжує співпрацю з громадською організацією «Серце Азовсталі», допомагаючи захисникам і захисницям України здобути нову професію та адаптуватися до цивільного життя.

Нагадаємо, що «Метінвест Політехніка» – це перший в Україні приватний гірничо-металургійний університет, який відкрила компанія «Метінвест» Ріната Ахметова. Він готує фахівців для сучасної промисловості та післявоєнної відбудови країни, а сьогодні виш став одним із майданчиків для професійної адаптації ветеранів та їхнього повернення до активного цивільного життя.