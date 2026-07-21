Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

«Метінвест Політехніка» відкрила прийом заяв на бакалаврат: для ветеранів вступ спрощений

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Метінвест Політехніка» відкрила прийом заяв на бакалаврат: для ветеранів вступ спрощений
Наразі у «Метінвест Політехніці» вже навчається понад 50 ветеранів
фото: metinvestholding.com

Вступники можуть обрати одну із 17 освітніх програм

Університет «Метінвест Політехніка» розпочав прийом заяв на бакалаврат: до 1 серпня вступники можуть подати документи через електронний кабінет та обрати одну із 17 освітніх програм. Навчання поєднує теоретичну підготовку з практикою на виробництві, а для ветеранів і окремих категорій внутрішньо переміщених осіб передбачена спрощена процедура вступу за співбесідою. 

Вступна кампанія охоплює 17 бакалаврських програм за напрямами металургії, гірництва, ІТ, автоматизації виробництва, електроенергетики, управління, бізнес-аналітики та інших спеціальностей, затребуваних сучасним ринком праці. Ці освітні програми розроблені спільно з бізнесом, тому студенти навчаються на реальних виробничих кейсах і отримують практичні компетентності, необхідні роботодавцям, кажуть у виші.

Подати заяву можна через електронний кабінет вступника в ЄДЕБО. Після його реєстрації необхідно обрати спеціальність, заклад вищої освіти та визначити пріоритетність заяв.

«Саме визначення пріоритетності є одним із найважливіших етапів вступної кампанії. Для участі в конкурсі вступник має встановити пріоритет від 1 до 10, де перший означає заклад, у якому він найбільше прагне навчатися. Після подання заяви змінити пріоритетність уже неможливо, тому радимо уважно перевірити всі внесені дані та за потреби звернутися до приймальної комісії», – зауважила відповідальна секретарка приймальної комісії «Метінвест Політехніки» Вікторія Федоренко.

Особливістю навчання в університеті є поєднання теоретичної підготовки з практикою на підприємствах Групи «Метінвест»: студенти працюють із сучасним обладнанням, долучаються до виробничих проєктів, проходять міжнародні стажування та отримують можливість подальшого працевлаштування.

Окрім контрактної форми навчання, університет пропонує вступ на замовлення компанії «Метінвест»: у такому випадку навчання фінансує компанія, а випускники отримують перспективу першого робочого місця. Також доступна можливість навчання за ваучером Державної служби зайнятості.

Окрему увагу університет приділяє підтримці ветеранів і ветеранок. Для них, а також для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, передбачено спрощену процедуру вступу за співбесідою відповідно до правил прийому.

Наразі у «Метінвест Політехніці» вже навчається понад 50 ветеранів, які здобувають освіту за напрямами гірництва, металургії, комп'ютерних наук, автоматизації та робототехніки. Університет також продовжує співпрацю з громадською організацією «Серце Азовсталі», допомагаючи захисникам і захисницям України здобути нову професію та адаптуватися до цивільного життя.

Нагадаємо, що «Метінвест Політехніка» – це перший в Україні приватний гірничо-металургійний університет, який відкрила компанія «Метінвест» Ріната Ахметова. Він готує фахівців для сучасної промисловості та післявоєнної відбудови країни, а сьогодні виш став одним із майданчиків для професійної адаптації ветеранів та їхнього повернення до активного цивільного життя.

Читайте також:

Теги: бізнес студенти навчання університет вступна кампанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кав'ярня Hogo у Києві, яка зазнала пошкоджень під час масованого обстрілу, відкрилася на наступний день
Нова економічна мапа України: де бізнес заробляє найбільше попри обстріли та блекаути
14 липня, 13:35
Європейська Бізнес Асоціація закликала уряд відмовитися від різкого підвищення тарифів
За 10 років вантажовідправники переплатили «Укрзалізниці» близько 200 млрд грн – ЗМІ
13 липня, 13:30
Суттєвого впливу на статистику завдало те, що серед зареєстрованих цього року значно зросла частка випускників минулих років
НМТ-2026: поріг не подолали майже 49 тисяч абітурієнтів
10 липня, 06:05
Марія Абдулліна: «Близько 40% роботодавців уже відчули цей вплив»
Молодь масово зникає з ринку праці: названо причину
8 липня, 14:34
Слідчі опрацьовують кілька гіпотез: версію терористичного акту наразі не розглядають
Постраждалий у Монако бізнесмен Єрмолаєв вийшов з коми Тема дня
4 липня, 23:18
Миколі Фролову було 67 років
Помер екснардеп Микола Фролов
28 червня, 19:48
94% переліку формують компанії – 8 673 бізнеси, решта 6% – 578 ФОПів
Оновився перелік Клубу білого бізнесу: хто потрапив до списку
25 червня, 13:01
Ілля Обозовський успішно склав усі іпити
«Трохи здивований». Випускник із Волині розповів, як йому вдалося скласти НМТ на 797 балів
23 червня, 21:28
Якщо нові критерії бронювання будуть затверджені урядом, багато фермерів можуть одягти військову форму
Село без людей, поля без працівників? Чому аграрії б'ють на сполох через нові правила бронювання Війна і бізнес
23 червня, 12:00

Наука та освіта

Вступ до коледжів-2026: оголошено графік співбесід та творчих конкурсів
Вступ до коледжів-2026: оголошено графік співбесід та творчих конкурсів
«Метінвест Політехніка» відкрила прийом заяв на бакалаврат: для ветеранів вступ спрощений
«Метінвест Політехніка» відкрила прийом заяв на бакалаврат: для ветеранів вступ спрощений
Вступна кампанія-2026: опубліковано перші списки абітурієнтів
Вступна кампанія-2026: опубліковано перші списки абітурієнтів
Названо найдешевші спеціальності в українських університетах у 2026 році
Названо найдешевші спеціальності в українських університетах у 2026 році
100 тис. грн – не межа. Названо найдорожчі спеціальності для вступників-контрактників у 2026 році
100 тис. грн – не межа. Названо найдорожчі спеціальності для вступників-контрактників у 2026 році
Скільки коштує навчання у найпопулярніших університетах України. Нові ціни на 2026-2027 рік
Скільки коштує навчання у найпопулярніших університетах України. Нові ціни на 2026-2027 рік

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
109K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
76K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра

Новини

RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua