Путін наростив кількість охоронців до рекордного рівня

Чисельність центрального апарату ФСО збільшили вже вчетверте від початку повномасштабної війни

Російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про чергове збільшення чисельності центрального апарату Федеральної служби охорони (ФСО), яка відповідає за безпеку президента РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Відповідний проєкт указу вже оприлюднили на російському порталі нормативно-правових актів. Документ має набути чинності з 1 липня. Згідно з документом, гранична чисельність військовослужбовців і цивільних службовців центрального апарату ФСО збільшиться з 785 до 812 осіб. Саме ця структура забезпечує особисту охорону президента Росії, членів його родини та прем'єр-міністра.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну штат центрального апарату ФСО не змінювався майже 13 років. Востаннє його переглядали ще у березні 2010 року.

Після початку війни Путін уже кілька разів збільшував чисельність особистої охорони. Так, 31 грудня 2022 року штат центрального апарату ФСО зріс із 725 до 760 осіб. У січні 2024 року російський диктатор затвердив ще два етапи розширення – спочатку до 775 працівників, а з 1 січня 2025 року – до 785 осіб. Після набуття чинності нового указу чисельність апарату досягне рекордних 812 співробітників.

На тлі цього раніше стало відомо, що російські спецслужби були змушені тимчасово відключити частину систем відеоспостереження, які використовуються для охорони Володимира Путіна та його найближчого оточення.

Нагадаємо, що за даними Financial Times, причиною стали побоювання, що сучасні технології штучного інтелекту можуть допомогти ідентифікувати маршрути пересування високопосадовців. Видання повідомляло, що занепокоєння Кремля посилилося після операції Ізраїлю та США проти Ірану. За інформацією джерел, ізраїльська розвідка використала великі масиви відеозаписів із дорожніх камер Тегерана для аналізу пересувань іранських чиновників та визначення місця проведення закритої наради керівництва країни.