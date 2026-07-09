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РФ заявила про помсту Британії за Кримську війну 170-річної давності

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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РФ заявила про помсту Британії за Кримську війну 170-річної давності
Фото: ТАСС

Голова розвідки РФ Сергій Наришкін знайшов зв'язок між сучасними вибухами в Криму та штурмом Севастополя у 1855 році

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ та голова Російського історичного товариства Сергій Наришкін заявив, що за ударом по музею-панорамі «Оборона Севастополя» в тимчасово окупованому Севастополь нібито стоять Україна та Велика Британія. Жодних доказів на підтвердження цих тверджень він не навів. Про це пише «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Виступаючи під час круглого столу, присвяченого питанням збереження культурної спадщини, Наришкін назвав атаку на музей «кричущим випадком» і повторив озвучену раніше російськими спецслужбами версію про нібито причетність Лондона.

«Ми знаємо, що за цим злочином стоїть не лише Київ, а й його британські куратори і господарі», – заявив очільник СЗР РФ.

Він також стверджував, що Велика Британія нібито не змирилася з подіями Кримської війни, а музей-панорама є символом оборони Севастополя під час бойових дій 1855 року. Ці історичні паралелі Наришкін використав як пояснення своєї версії щодо мотивів атаки, однак жодних підтверджень таким твердженням не надав.

Історичні наративи як елемент російської пропаганди

Під час виступу Наришкін також нагадав, що музей уже зазнавав руйнувань у 1942 році під час бойових дій Другої світової війни, та висловив переконання, що його буде відновлено.

Водночас російська сторона заявила про продовження проєкту «Память под огнем», у межах якого документують пошкодження історичних об'єктів на окупованих територіях. За словами Наришкіна, учасники проєкту за останні місяці обстежили понад 100 пам'яток.

Україна неодноразово наголошувала на системному знищенні культурної спадщини Росією

Після початку повномасштабного вторгнення саме Росія завдала масштабних руйнувань культурній спадщині України. За даними української влади та міжнародних організацій, російські обстріли пошкодили або знищили сотні пам'яток архітектури, музеїв, театрів, бібліотек, храмів та інших об'єктів культури на території України.

Офіційний Київ неодноразово наголошував, що Росія використовує історичні наративи як інструмент інформаційної війни, намагаючись виправдати власну агресію та перекласти відповідальність за наслідки війни на Україну і її міжнародних партнерів. Водночас окупований Крим, включно із Севастополем, відповідно до міжнародного права залишається територією України.

Нагадаємо, Кремль через речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова висунув країнам Європи перелік умов, від виконання яких, за його словами, залежить зниження напруженості у відносинах із Росією.

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Теги: Велика Британія ракетна атака історія Крим росія

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