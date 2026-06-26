Путін відновить армію для нової війни за 5–7 років – Foreign Affairs

Кофман: Захід недооцінює здатність Кремля перебудувати армію навіть після важких втрат у війні з Україною

Попри величезні втрати у війні проти України, Росія здатна відновити свою армію до рівня, що становитиме серйозну загрозу для НАТО, протягом п'яти-семи років після завершення бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на статтю військового аналітика Foreign Affairs Майкла Кофмана.

Армія більша, ніж до війни

За оцінкою автора, попри щонайменше 400 тисяч загиблих і 600–800 тисяч ранених у боях за чотири роки повномасштабної війни, чисельність діючої армії РФ зросла з близько 850 тисяч осіб до вторгнення до 1,3 мільйона нині. Більшість підрозділів збільшилися вдвічі чи втричі, а в більшості з них з'явилися нові дронові, розвідувальні, штурмові та підрозділи електронної боротьби. Слідом за Україною Росія створила окремий рід військ для роботи з безпілотниками – Сили безпілотних систем.

Втрати техніки – і нове виробництво

Втрати озброєння теж колосальні: за відкритими даними, станом на початок травня 2026 року Росія втратила понад 14 тисяч одиниць бронетехніки та 2,1 тисячі артилерійських систем. Водночас Кремль витягнув зі складів тисячі одиниць техніки, відновив або виготовив заново ще тисячі, а Північна Корея постачила понад 300 артилерійських систем. Нині бронетехніки в Росії, ймовірно, не менше, ніж на початку війни, а виробництво новітніх танків Т-90М перевищує 200 одиниць щороку.

Особливо помітне зростання у виробництві дронів: Росія щомісяця запускає по Україні в середньому 6,5 тисячі ударних безпілотників, а у 2025 році виготовила понад 70 тисяч таких систем. На 2026 рік укладено контракти ще на щонайменше 100 тисяч дронів. «Главком» уже писав, що виробництво безпілотників у Росії за рік зросло на 117%, тоді як решта оборонної промисловості втрачає темп.

Якісні проблеми армії залишаються

Водночас Кофман наголошує: кількісне відновлення не означає автоматичного повернення боєздатності. Армія РФ втратила значну частину досвідчених офіцерів, здатних координувати масштабні наступальні маневри, і нині воює дрібними штурмовими групами по одному-два бійці. Підготовка нових контрактників часто триває не більше двох тижнів. Культура централізованого ухвалення рішень, фальсифікація бойових донесень і брак повноважень у молодших командирів продовжують гальмувати ефективність військ навіть попри технологічні новації.

Економічні обмеження

Аналітик звертає увагу на ресурсні межі для відновлення армії: дефіцит кваліфікованої робочої сили, безробіття на рівні 2,2% і конкуренцію за кадри між оборонним сектором та армією. У 2026 році військові витрати РФ мають сягнути 180 млрд доларів, а з урахуванням паритету купівельної спроможності – 400–500 млрд доларів. «Главком» повідомляв, що лише в першому кварталі 2026 року частка воєнних витрат у бюджеті РФ вперше перевищила 46%.

Чому НАТО варто готуватися вже зараз

Кофман переконує: альянсу не вистачає власного досвіду протидії дроновим загрозам, подібним до тих, що Росія застосовує проти України, а наземні війська НАТО досі не мають достатньо засобів протиповітряної та протидронової оборони. На думку аналітика, союзники мають уже зараз ухвалювати непрості рішення щодо структури власних збройних сил, аби не повторити прорахунки початку війни в Україні.

Нагадаємо, раніше командувач Люфтваффе Хольгер Нойман заявив, що Альянс готовий діяти негайно в разі нападу Росії на будь-яку з країн НАТО, і назвав можливі цілі ударів у відповідь на території РФ.