Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін відновить армію для нової війни за 5–7 років – Foreign Affairs

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Путін відновить армію для нової війни за 5–7 років – Foreign Affairs
Кремль витягнув зі складів тисячі одиниць техніки, відновив або виготовив заново ще тисячі
фото з відкритих джерел

Кофман: Захід недооцінює здатність Кремля перебудувати армію навіть після важких втрат у війні з Україною

Попри величезні втрати у війні проти України, Росія здатна відновити свою армію до рівня, що становитиме серйозну загрозу для НАТО, протягом п'яти-семи років після завершення бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на статтю військового аналітика Foreign Affairs Майкла Кофмана.

Армія більша, ніж до війни

За оцінкою автора, попри щонайменше 400 тисяч загиблих і 600–800 тисяч ранених у боях за чотири роки повномасштабної війни, чисельність діючої армії РФ зросла з близько 850 тисяч осіб до вторгнення до 1,3 мільйона нині. Більшість підрозділів збільшилися вдвічі чи втричі, а в більшості з них з'явилися нові дронові, розвідувальні, штурмові та підрозділи електронної боротьби. Слідом за Україною Росія створила окремий рід військ для роботи з безпілотниками – Сили безпілотних систем.

Втрати техніки – і нове виробництво

Втрати озброєння теж колосальні: за відкритими даними, станом на початок травня 2026 року Росія втратила понад 14 тисяч одиниць бронетехніки та 2,1 тисячі артилерійських систем. Водночас Кремль витягнув зі складів тисячі одиниць техніки, відновив або виготовив заново ще тисячі, а Північна Корея постачила понад 300 артилерійських систем. Нині бронетехніки в Росії, ймовірно, не менше, ніж на початку війни, а виробництво новітніх танків Т-90М перевищує 200 одиниць щороку.

Особливо помітне зростання у виробництві дронів: Росія щомісяця запускає по Україні в середньому 6,5 тисячі ударних безпілотників, а у 2025 році виготовила понад 70 тисяч таких систем. На 2026 рік укладено контракти ще на щонайменше 100 тисяч дронів. «Главком» уже писав, що виробництво безпілотників у Росії за рік зросло на 117%, тоді як решта оборонної промисловості втрачає темп.

Якісні проблеми армії залишаються

Водночас Кофман наголошує: кількісне відновлення не означає автоматичного повернення боєздатності. Армія РФ втратила значну частину досвідчених офіцерів, здатних координувати масштабні наступальні маневри, і нині воює дрібними штурмовими групами по одному-два бійці. Підготовка нових контрактників часто триває не більше двох тижнів. Культура централізованого ухвалення рішень, фальсифікація бойових донесень і брак повноважень у молодших командирів продовжують гальмувати ефективність військ навіть попри технологічні новації.

Економічні обмеження

Аналітик звертає увагу на ресурсні межі для відновлення армії: дефіцит кваліфікованої робочої сили, безробіття на рівні 2,2% і конкуренцію за кадри між оборонним сектором та армією. У 2026 році військові витрати РФ мають сягнути 180 млрд доларів, а з урахуванням паритету купівельної спроможності – 400–500 млрд доларів. «Главком» повідомляв, що лише в першому кварталі 2026 року частка воєнних витрат у бюджеті РФ вперше перевищила 46%.

Чому НАТО варто готуватися вже зараз

Кофман переконує: альянсу не вистачає власного досвіду протидії дроновим загрозам, подібним до тих, що Росія застосовує проти України, а наземні війська НАТО досі не мають достатньо засобів протиповітряної та протидронової оборони. На думку аналітика, союзники мають уже зараз ухвалювати непрості рішення щодо структури власних збройних сил, аби не повторити прорахунки початку війни в Україні.

Нагадаємо, раніше командувач Люфтваффе Хольгер Нойман заявив, що Альянс готовий діяти негайно в разі нападу Росії на будь-яку з країн НАТО, і назвав можливі цілі ударів у відповідь на території РФ.

Читайте також:

Теги: росія озброєння безробіття Північна Корея культура військові Європа армія НАТО втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожого удару по Дніпру в ніч проти 2 червня
Зеленський після масованого російського удару по містах України звернувся до союзників
2 червня, 10:31
Зустріч українських поліціянтів з представниками Федерального бюро розслідувань США
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59
Удари українських безпілотників обмежили можливості Росії просуватися вперед
Bloomberg: Дрони зі штучним інтелектом дали Україні нову перевагу на полі бою
13 червня, 05:27
Тула у вогні
Тула у Росії опинилася під атакою БпЛА
15 червня, 03:46
Евакуація є обов'язковою для об'єктів у межах 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення
Україна рятує музейні колекції у засекречених сховищах на заході
17 червня, 02:37
Російський футбол продовжує перебувати в ізоляції
Стало відомо, чи зіграють російські футбольні клуби в єврокубках у сезоні 2026/27
7 червня, 09:00

Політика

Путін відновить армію для нової війни за 5–7 років – Foreign Affairs
Путін відновить армію для нової війни за 5–7 років – Foreign Affairs
Свириденко назвала перші результати конференції з відбудови України
Свириденко назвала перші результати конференції з відбудови України
Данія закрила прихисток для українців призовного віку
Данія закрила прихисток для українців призовного віку
«Я б замислився над своїми варіантами»: НАТО оцінило становище Путіна
«Я б замислився над своїми варіантами»: НАТО оцінило становище Путіна
Макрон заявив про відмову США від нейтралітету у війні з Росією
Макрон заявив про відмову США від нейтралітету у війні з Росією
«Росія не виграє цю війну»: Мерц закликав Москву до переговорів
«Росія не виграє цю війну»: Мерц закликав Москву до переговорів

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua