Вышел официальный ролик девятого Одесского кинофеста. Очень креативный

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Иммиджевый ролик ОМКФ

В видео показывается показывается процесс восприятия фильма

Украинский режиссер Игорь Стеколенко снял иммиджевый ролик крупнейшего отечественного кинофорума Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ). В клипе описывается процесс восприятия фильма, пишет «Главком».

Начиная с момента создания первой киноленты, самым главным для любого фильма является зритель. В прошлом году именно зритель стал центральной фигурой официального имиджа ОМКФ. В этом году команда ОМКФ и Игорь Стеколенко решили расширить тему, сделав главным героем ролика восприятие. В частности, восприятие человеком образов, которые он видит на экране и которые порождают особенные, уникальные для каждого, эмоции и переживания.

«Мир кино невероятно многогранен, восприятие кино – это личное дело. В концепции ролика – иллюстрация самого принципа переживания зрителем эмоций, понимания им образов, трактовки смысла. Через призму собственных переживаний каждый трактует увиденное на свой лад, соответственно для каждого кино – это личная и почти интимная история», - комментирует режиссер Игорь Стеколенко.

Напомним, именно на основании зрительского голосования вручается главная награда ОМКФ. «Каждый год мы создаем имиджевое видео ОМКФ и это очень вдохновляющий творческий процесс. Мы хотим, чтобы зритель почувствовал те же самые эмоции, в которые он погружается во время просмотра фильма. Это особенная магия, которая влияет на каждого гостя кинопоказов Одесского кинофестиваля, то, что нас объединяет и одновременно воспринимается каждым очень лично. Мы уже во второй раз работаем с Игорем Стеколенко и знаем, что он как никто чувствует атмосферу ОМКФ. Работа с ним – это всегда вдохновляющая колаборация», - отмечает Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля.