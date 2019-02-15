Вышел трейлер нового сезона шпионской драмы «Убивая Еву»



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Продолжение популярного британского сериала покажут 7 апреля

В четверг, 14 февраля, телеканал BBC America выпустил трейлер второго сезона популярного британского сериала «Убивая Еву». Действие в нем начинается после того, как агент MI5 Ева Поластри (Сандра О) столкнулась лицом к лицу с психопатичной наемной убийцей Вилланель и нанесла той ранение. Из трейлера под названием «Одержимость» становится ясно, что Вилланель осталась жива и снова встретится с Евой. Как сообщает Hollywood Reporter, съемки второго сезона проходили в Италии, Франции и Нидерландах.

Первый сезон «Убивая Еву» был выдвинут на премию «Золотой глобус» как лучший драматический сериал. В 2018 году Сандра О, сыгравшая главную героиню, получила премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном драматическом сериале.

Джерело: Bird In Flight