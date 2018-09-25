Яркая и счастливая: Тина Кароль опубликовала новые снимки в соцсети



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Тина Кароль

Украинская певица балует своих поклонников

Украинская певица Тина Кароль не перестает радовать своих поклонников в соцсетях. Последнюю неделю певица практически каждый день публикует снимки из новой фотосессии.

На этот раз артистка представила фотографии на которых она запечатлена в ярко-желтом платье с открытой спиной.

«За окном первые осенние дожди, а я хочу подарить вам тепла и солнца в ленту. Немного скучаю по лету», - так подписала фотографии Тина Кароль.

Поклонники пришли в восторг от солнечного образа артистки и оставили на ее странице сотни комплиментов и лайков.

«Какое солнышко яркое! Теперь уже согрелась вашими лучиками любви.Так люблю лето», «Неважно какая погода, когда смотришь ленту и видишь пост Тины, сразу вся комната в солнце, а за окном дождь», «А у нас за окном первые снега. Не, ну с таким -то солнцем даже они мгновенно растают», - пишут довольные поклонники.



