Йоко Оно попросила женщин со всего мира прислать фотографии своих глаз для ее новой выставки



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Йоко Оно

Выставка в немецком музее станет самой большой ретроспективой художницы

Для своей предстоящей выставки в Лейпцигском музее изобразительных искусств Йоко Оно попросила женщин со всего мира прислать фотографии их глаз как «свидетельство вреда, причиненного за то, что вы женщина». Снимки станут частью проекта «Возникновение», участницей которого может быть женщина любого возраста и из любой страны. Как передает слова художницы The Art Newspaper, из Лейпцига выставка отправится по всему миру.

Йоко Оно также предложила немецким художникам принять участие в одном из ее проектов. Она попросила, чтобы художники предоставили ей контейнер для перформанса, в то время как сама Оно предоставит для него воду. Всего в экспозицию войдут 60 работ. Это инсталляции, фильмы, рисунки и работы движения «Флюксус», одним из пионеров которого была Йоко Оно. Сама 86-летняя художница планирует посетить открытие 3 апреля.

В 2015 году в США вышла документальная книга «Видеть и слышать Йоко» фотографа Боба Грюена и журналистки Джоди Денберг. Издание содержит более 100 фоторабот Грюена, изображающих Йоко Оно в роли активистки, жены, художницы, певицы и матери, а также истории о ее браке с Джоном Ленноном, жизни после его смерти, воспитании сына и ее становлении как художницы.



Джерело: Bird In Flight