Скільки українців загинули в російському полоні: дані Міноборони

Катування полонених військовослужбовців в РФ широко розповсюджені і відбуваються з благословення керівництва Росії

У результаті обмінів між Москвою і Києвом було повернуто близько 3600 українських військовополонених і депортованих громадян. Однак ще тисячі досі перебувають у російських катівня

Щонайменше 177 українців загинули в російському полоні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомило Politico з покликанням на дані Міноборони України.

За словами представниці Координаційного штабу з поводження з військовополоненими Міноборони Вікторії Цимбалюк, через відсутність міжнародного нагляду реальна кількість загиблих, найімовірніше, набагато більша, оскільки не всі тіла повертаються, а багато навіть не підтверджуються Росією як полонені. «Що більше часу вони проводять у російських в'язницях, то ближче до смерті», – наголосила Цимбалюк.

Зазначається, що в результаті обмінів полоненими між Москвою і Києвом було повернуто близько 3600 українських військовополонених і депортованих громадян. Однак ще тисячі досі перебувають у російських катівнях.

У доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини сказано, що катування полонених військовослужбовців були «широко розповсюджені та систематичні» і відбувалися з благословення керівництва Росії. Також у доповіді вказується, що з березня 2023 року зафіксовано 11 смертей українців, а також невстановлену кількість спроб самогубства і «один задокументований випадок самогубства, імовірно, через неодноразові тортури».

Нагадаємо, на осінній сесії ПАРЄ у Страсбурзі ухвалено резолюцію, у якій Рада Європи вперше піднімає питання звільнення та подальшої реабілітації українських полонених, а також вимагає від Росії дотримуватися положень міжнародного гуманітарного права.

Як повідомлялося, днями уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо ймовірного розстрілу окупантами 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.

До слова, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.