«Фігура модельної юності». Катерина Осадча обурила українок порадами про схуднення та харчування

Катерина Осадча знову потрапила у скандал після порад про «безплатну красу у 40 років»

Катерина Осадча поділилася секретами своєї фігури

Українська телеведуча Катерина Осадча вчергове потрапила у скандал через поради у своєму блозі. Зірка поділилася у мережі своїми лайфхаками, які допомагають їй тримати себе у формі, однак це обурило користувачів. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис ведучої в Instagram.

Що радить Катерина Осадча, аби мати «фігуру модельної юності»

фото: скриншот Іnstagram.com/kosadcha

Катерина Осадча розповіла, як повернути «фігуру модельної юності». Першою порадою ведучої є виключення всіх продуктів, які містять цукор, з раціону після 15:00. Також це стосується фруктів.

Також ведуча розповіла, що зовсім не їсть продуктів, які містять борошно, а саме хліба, тістечок тощо. Ще одним лайфхаком зірки, аби підтримувати свою форму, є фізична активність. За її словами, необхідно проходити мінімум 10 тис. кроків на день.

фото: скриншот Іnstagram.com/kosadcha

Також Осадча вважає, що між основними прийомами їжі не має бути жодних перекусів. «Три рази на день поїли і останній прийом їжі мінімум за три години до сну», – зауважила вона.

Найголовнішою умовою Катерини Осадчої, щоб повернути «фігуру модельної юності», є роздільне харчування. «Я погано розбираюся у білках, вуглеводах. Я для себе запам’ятала: холодильник зачиняєш на замок», – сказала ведуча.

Реакція користувачів на поради Катерини Осадчої

У коментарях користувачі, здебільшого жіноча аудиторія блогу Катерини Осадчої, не оцінили її поради. Вони наголосили на тому, що подібні поради можуть стати причиною проблем із харчуванням. Зокрема свої думки жінки висловлювали в Instagram та Threads:

«Єдине, що пані Катерина сказала вірно, – це: «Я погано розбираюся».

фото: скриншот Instagram

«Я не розбираюсь у білках, жирах і вуглеводах» – одразу з цього і треба починати».

«Покрокова інструкція як дійти до РХП. Браво».

фото: скриншот Instagram

«А як ваш організм розуміє, що зараз 15:00?».

фото: скриншот Threads

«Тому що гроші не пахнуть, і таким Катеринам немає діла, що вони віщають у маси. Їй так хочеться здаватися лідеркою думок, але виходить черговий зашквар».

фото: скриншот Threads

«У юності, завдяки цим «стандартам», я мала великий комплекс щодо своєї фігури (широкі стегна, великі груди). Тягнула на себе якісь туніки, аби закрити те все. І тільки вже дуже дорослою зрозуміла, що маю дуже жіночну фігуру. Коли, бл**ь, заборонять цю агресію до жінок і до того, як вона «має» виглядати, на думку таких «експертів»?»

фото: скриншот Threads

«Після 40 акцент потрібно робити на здоров’ї та збереженні м’язової маси, а не тупо худнути до XS-розміру, як у юності, бо буде позаду піонерка, а спереду пенсіонерка».

Коментар психологині

Окремим дописом на відео Катерини Осадчої відреагувала Олена Шпундра. Вона була обурена тим, що ведуча, маючи публічність, пропагує дисципліну у харчуванні, яка може призвести до розладів харчової поведінки тощо.

фото: скриншот Threads

«Хочете фігуру модельної юності? Просто зачиніть холодильник на замок». Мене в цих порадах завжди цікавить одне: а навіщо жінці 40+ фігура підлітка? Жіноче тіло після 40 змінюється. Пологи, гормони, пременопауза, стрес, втома, життя – все це нормально впливає на зовнішність. І нормально дорослій жінці мати доросле тіло, а не виглядати як 14-річна дівчинка після трьох листків салату. Але роками нам продають РХП під виглядом «доглянутості», героїновий шик під виглядом «дисципліни», контроль навколо їжі – під виглядом «мотивації». І найсумніше, що це озвучують публічні жінки для аудиторії, де купа виснажених, тривожних, загнаних жінок», – написала психологиня.

Нагадаємо, Катерина Осадча дала поради, як залишатися молодою без зайвих витрат. Однак жіноча аудиторія ведучої не погодилися з нею та розкритикувала її в соцмережі Тhreads. Катерина Осадача опублікувала допис, де відреагувала на недавню заяву співачки Злати Огнєвіч, яка заявила, що їй та Тіні Кароль вдається зберігати молодість у 40 років через те, що вони мають багато грошей.

Однак із такою думкою не погодилася не лише Тіна Кароль, але й Катерина Осадча. Телеведуча назвала альтернативи дорогим процедурам та послугам, щоб зберегти молодість.