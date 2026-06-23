«Фігура модельної юності». Катерина Осадча обурила українок порадами про схуднення та харчування
Катерина Осадча поділилася секретами своєї фігури
Українська телеведуча Катерина Осадча вчергове потрапила у скандал через поради у своєму блозі. Зірка поділилася у мережі своїми лайфхаками, які допомагають їй тримати себе у формі, однак це обурило користувачів. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис ведучої в Instagram.
Що радить Катерина Осадча, аби мати «фігуру модельної юності»
Катерина Осадча розповіла, як повернути «фігуру модельної юності». Першою порадою ведучої є виключення всіх продуктів, які містять цукор, з раціону після 15:00. Також це стосується фруктів.
Також ведуча розповіла, що зовсім не їсть продуктів, які містять борошно, а саме хліба, тістечок тощо. Ще одним лайфхаком зірки, аби підтримувати свою форму, є фізична активність. За її словами, необхідно проходити мінімум 10 тис. кроків на день.
Також Осадча вважає, що між основними прийомами їжі не має бути жодних перекусів. «Три рази на день поїли і останній прийом їжі мінімум за три години до сну», – зауважила вона.
Найголовнішою умовою Катерини Осадчої, щоб повернути «фігуру модельної юності», є роздільне харчування. «Я погано розбираюся у білках, вуглеводах. Я для себе запам’ятала: холодильник зачиняєш на замок», – сказала ведуча.
Реакція користувачів на поради Катерини Осадчої
У коментарях користувачі, здебільшого жіноча аудиторія блогу Катерини Осадчої, не оцінили її поради. Вони наголосили на тому, що подібні поради можуть стати причиною проблем із харчуванням. Зокрема свої думки жінки висловлювали в Instagram та Threads:
- «Єдине, що пані Катерина сказала вірно, – це: «Я погано розбираюся».
- «Я не розбираюсь у білках, жирах і вуглеводах» – одразу з цього і треба починати».
- «Покрокова інструкція як дійти до РХП. Браво».
- «А як ваш організм розуміє, що зараз 15:00?».
- «Тому що гроші не пахнуть, і таким Катеринам немає діла, що вони віщають у маси. Їй так хочеться здаватися лідеркою думок, але виходить черговий зашквар».
- «У юності, завдяки цим «стандартам», я мала великий комплекс щодо своєї фігури (широкі стегна, великі груди). Тягнула на себе якісь туніки, аби закрити те все. І тільки вже дуже дорослою зрозуміла, що маю дуже жіночну фігуру. Коли, бл**ь, заборонять цю агресію до жінок і до того, як вона «має» виглядати, на думку таких «експертів»?»
- «Після 40 акцент потрібно робити на здоров’ї та збереженні м’язової маси, а не тупо худнути до XS-розміру, як у юності, бо буде позаду піонерка, а спереду пенсіонерка».
Коментар психологині
Окремим дописом на відео Катерини Осадчої відреагувала Олена Шпундра. Вона була обурена тим, що ведуча, маючи публічність, пропагує дисципліну у харчуванні, яка може призвести до розладів харчової поведінки тощо.
«Хочете фігуру модельної юності? Просто зачиніть холодильник на замок». Мене в цих порадах завжди цікавить одне: а навіщо жінці 40+ фігура підлітка? Жіноче тіло після 40 змінюється. Пологи, гормони, пременопауза, стрес, втома, життя – все це нормально впливає на зовнішність. І нормально дорослій жінці мати доросле тіло, а не виглядати як 14-річна дівчинка після трьох листків салату. Але роками нам продають РХП під виглядом «доглянутості», героїновий шик під виглядом «дисципліни», контроль навколо їжі – під виглядом «мотивації». І найсумніше, що це озвучують публічні жінки для аудиторії, де купа виснажених, тривожних, загнаних жінок», – написала психологиня.
Нагадаємо, Катерина Осадча дала поради, як залишатися молодою без зайвих витрат. Однак жіноча аудиторія ведучої не погодилися з нею та розкритикувала її в соцмережі Тhreads. Катерина Осадача опублікувала допис, де відреагувала на недавню заяву співачки Злати Огнєвіч, яка заявила, що їй та Тіні Кароль вдається зберігати молодість у 40 років через те, що вони мають багато грошей.
Однак із такою думкою не погодилася не лише Тіна Кароль, але й Катерина Осадча. Телеведуча назвала альтернативи дорогим процедурам та послугам, щоб зберегти молодість.
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