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Посол Франції висадив дуб на честь Анни Ярославни у Софії Київській

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Посол Франції висадив дуб на честь Анни Ярославни у Софії Київській
Посол Франції в Україні Гаель Весьєр та генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська біля висадженого дуба
фото: Національний заповідник «Софія Київська»

На «Алеї київських князівен» з'явилося четверте дерево

На території Національного заповідника «Софія Київська» висадили дерево на честь Анни – доньки київського князя Ярослава Мудрого та королеви Франції. Про це повідомила пресслужба заповідника, інформує «Главком».

Нове дерево на «Алеї київських князівен»

Дуб висадили Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Гаель Весьєр та генеральна директорка «Софії Київської» Неля Куковальська. Це вже четверте дерево на «Алеї київських князівен» – проєкті, що вшановує доньок Ярослава Мудрого, які через династичні шлюби стали королевами європейських держав.

Куковальська розповіла, що раніше посол Швеції висаджував дерево на честь дружини Ярослава Інгігерди, посол Угорщини – на честь Анастасії Ярославни, яку видали за угорського короля Андрія I, а посол Норвегії – на честь найстаршої доньки Єлизавети, що вийшла за норвезького конунга Гаральда ІІІ Суворого, засновника Осло.

Посол Франції в Україні Гаель Весьєр та генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська висадили дерево на честь Анни, доньки київського князя Ярослава Мудрого та королеви Франції
Посол Франції в Україні Гаель Весьєр та генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська висадили дерево на честь Анни, доньки київського князя Ярослава Мудрого та королеви Франції
фото: Національний заповідник «Софія Київська»

Гендиректорка заповідника Неля Куковальська також поділилася планами на майбутнє: вона мріє, аби в Люксембурзькому саду в Парижі з'явився пам'ятник Анні Ярославні, і вже отримала повідомлення, що монумент там справді стоятиме.

Посол Франції Гаель Весьєр назвав Анну Київську покровителькою французької присутності в Україні. «Дерево має корені, і ми прагнемо укорінення відносин між Францією та Україною. І зрештою, дерево приносить плоди – це саме те, над чим ми працюємо як дипломати», – наголосив посол.

Що відомо про Анну Ярославну

Анна Ярославна (д.-рус. Анна Ръина, фр. Anne de Kyiv; близько 1032 – після 1075, не пізніше 1089[1]) – руська князівна, королева Франції (1051–1060).

Анна Ярославна, донька київського князя Ярослава Мудрого та королева Франції
Анна Ярославна, донька київського князя Ярослава Мудрого та королева Франції
фото: royalcollection.org.uk

Дочка Великого князя Київського Ярослава Мудрого та його другої дружини, шведської принцеси Інгігерди, дочки короля Улофа III. Онука київського князя Володимира Великого. Друга дружина короля Франції Генріха I (1051–1060). Мати французького короля Філіппа І та вермандуанського графа Гуго, який був одним із керівників Першого Хрестового походу.

Згадується переважно в іноземних джерелах, а також документах Київського Печерського монастиря XVII ст. Привезла до Королівства Франція великий посаг, який познайомив французів з культурою Київської Русі (за легендою з княжною пов'язують Реймське Євангеліє, на якому присягали королі Франції).  

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Теги: Київ Софія Франція посол монумент Україна

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