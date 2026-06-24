Посол Франції висадив дуб на честь Анни Ярославни у Софії Київській
На «Алеї київських князівен» з'явилося четверте дерево
На території Національного заповідника «Софія Київська» висадили дерево на честь Анни – доньки київського князя Ярослава Мудрого та королеви Франції. Про це повідомила пресслужба заповідника, інформує «Главком».
Нове дерево на «Алеї київських князівен»
Дуб висадили Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Гаель Весьєр та генеральна директорка «Софії Київської» Неля Куковальська. Це вже четверте дерево на «Алеї київських князівен» – проєкті, що вшановує доньок Ярослава Мудрого, які через династичні шлюби стали королевами європейських держав.
Куковальська розповіла, що раніше посол Швеції висаджував дерево на честь дружини Ярослава Інгігерди, посол Угорщини – на честь Анастасії Ярославни, яку видали за угорського короля Андрія I, а посол Норвегії – на честь найстаршої доньки Єлизавети, що вийшла за норвезького конунга Гаральда ІІІ Суворого, засновника Осло.
Гендиректорка заповідника Неля Куковальська також поділилася планами на майбутнє: вона мріє, аби в Люксембурзькому саду в Парижі з'явився пам'ятник Анні Ярославні, і вже отримала повідомлення, що монумент там справді стоятиме.
Посол Франції Гаель Весьєр назвав Анну Київську покровителькою французької присутності в Україні. «Дерево має корені, і ми прагнемо укорінення відносин між Францією та Україною. І зрештою, дерево приносить плоди – це саме те, над чим ми працюємо як дипломати», – наголосив посол.
Що відомо про Анну Ярославну
Анна Ярославна (д.-рус. Анна Ръина, фр. Anne de Kyiv; близько 1032 – після 1075, не пізніше 1089[1]) – руська князівна, королева Франції (1051–1060).
Дочка Великого князя Київського Ярослава Мудрого та його другої дружини, шведської принцеси Інгігерди, дочки короля Улофа III. Онука київського князя Володимира Великого. Друга дружина короля Франції Генріха I (1051–1060). Мати французького короля Філіппа І та вермандуанського графа Гуго, який був одним із керівників Першого Хрестового походу.
Згадується переважно в іноземних джерелах, а також документах Київського Печерського монастиря XVII ст. Привезла до Королівства Франція великий посаг, який познайомив французів з культурою Київської Русі (за легендою з княжною пов'язують Реймське Євангеліє, на якому присягали королі Франції).
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