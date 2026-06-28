Головна Країна Політика
search button user button menu button

Київ перерізає телеміст із Москвою. Керівництво Верховної Ради пропонує несподівану ініціативу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Київ перерізає телеміст із Москвою. Керівництво Верховної Ради пропонує несподівану ініціативу
Нардепи подали символічний законопроєкт до Дня Конституції
фото з відкритих джерел

Нардепи пропонують ліквідувати застарілі постанови, які суперечать Конституції України

Восьмеро народних депутатів, серед яких і спікер парламенту Руслан Стефанчук, пропонують очистити законодавсто від застарілих правових актів Верховної Ради України та Президії Верховної Ради України. Зокрема, серед них і постанова про проведення телемостів «Київ – Москва. Від столиці до столиці». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на картку відповідного законопроєкту.

У разі ухвалення законопроєкту втратять чинність окремі постанови Верховної Ради України та Президії Верховної Ради України. Ці акти врегульовували ключові питання державного будівництва, зокрема організацію роботи парламенту, судоустрій, правоохоронну діяльність, національну безпеку, а також бюджетні, податкові та фінансові відносини тощо. Зазначені постанови були прийняті у період з моменту проголошення незалежності України 1991 року до ухвалення Конституції України 1996 року.

«Акти Верховної Ради України та Президії Верховної Ради України, прийняті до 28 червня 1996 року для врегулювання вищезазначених питань, наразі втратили актуальність, суперечать чинному законодавству та не підлягають застосуванню. Це зумовлює потребу приведення зазначеної частини законодавства України у відповідність з Конституцією України», – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Зокрема, одна з постанов, від якої пропонується очистити законодавство, – «Про доцільність проведення телемостів «Київ – Москва. Від столиці до столиці» від 7 липня 1992 року.

Повний перелік постанов Верховної Ради України та Президії Верховної Ради України, що, згідно з законопроєктом, втратили чинність, звучить так:

1. Постанова Президії Верховної Ради України «Про введення в обіг на території республіки купонів багаторазового використання» від 9 вересня 1991 року № 1519- XII ( Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 46, ст. 627 ).

2. Постанова Президії Верховної Ради України «Про покладення функцій Центральної комісії з всеукраїнського референдуму на Центральну виборчу комісію по виборах народних депутатів України» від 4 жовтня 1991 року № 1599- XII (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 48, ст. 669).

3. Постанова Президії Верховної Ради України «Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України» від 10 грудня 1991 року № 1952-XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 146; 1996 р., N 9, ст. 47).

4. Постанова Президії Верховної Ради України «Про надання права Національному банку України виступати гарантом кредитів перед іноземними банками, фінансовими та іншими міжнародними організаціями» від 16 грудня 1991 року № 1986-XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 11, ст. 162).

5. Постанова Президії Верховної Ради України «Про довідку Комісії Верховної Ради України з питань гласності та засобів масової інформації щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення редакції журналу «Віче» від 21 січня 1992 року № 2054-XII.

6. Постанова Президії Верховної Ради України «Про облік роботи народних депутатів, які постійно працюють у Верховній Раді України» від 21 січня 1992 року № 2055-XII.

7. Постанова Президії Верховної Ради України «Про матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності судів України» від 3 лютого 1992 року № 2089-XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 18, ст. 255).

8. Постанова Верховної Ради України «Про встановлення посадових окладів» від 14 лютого 1992 року № 2120-XII; із змінами, внесеними Постановою Верховної Ради України від 15 травня 1992 року N 2351-XII.

9. Постанова Президії Верховної Ради України «Про розмінну монету України» від 2 березня 1992 року № 2156-XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст.320 ).

10. Постанова Президії Верховної Ради України «Про структуру центрального апарату Національного банку України» від 6 квітня 1992 року № 2244-XII.

11. Постанова Президії Верховної Ради України «Про печатки та вивіски місцевих Рад народних депутатів України та їх виконавчих комітетів» від 11 травня 1992 року № 2322-XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 451 ).

12. Постанова Президії Верховної Ради України «Про доцільність проведення телемостів «Київ - Москва. Від столиці до столиці» від 7 липня 1992 року № 2541- XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 569).

13. Постанова Президії Верховної Ради України «Про апарат Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів України» від 28 вересня 1992 року № 2631-XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 42, ст. 606 ).

14. Постанова Президії Верховної Ради України «Про мережу районних (міських) народних судів України та число народних суддів» від 19 листопада 1992 року № 2799-XII ( Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 2, ст.12 ).

15. Постанова Президії Верховної Ради України «Про оплату праці народних депутатів України» від 21 листопада 1992 року № 2807-XII.

16. Постанова Президії Верховної Ради України «Про процедуру проходження декретів Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України» від 7 грудня 1992 року № 2823-XII (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст. 30).

17. Постанова Президії Верховної Ради України «Про структуру, штатний розпис та фонд оплати праці працівників Антимонопольного комітету України» від 11 грудня 1992 року № 2833-XII; із змінами, внесеними Постановою Президії Верховної Ради України від 12 квітня 1994 року N 4073-XII.

18. Постанова Президії Верховної Ради України «Про оподаткування прибутку Національного банку України» від 12 лютого 1993 року № 3006-XII.

19. Постанова Верховної Ради України «Про спеціальні звання, формений одяг та знаки розрізнення в органах внутрішніх справ України» від 22 квітня 1993 року № 3135-XII (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 22, ст. 234 ).

20. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження зразків книг реєстрації актів громадянського стану та свідоцтв, що видаються на підставі записів у цих книгах» від 23 квітня 1993 року № 3150-XII.

21. Постанова Верховної Ради України «Про тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових колоній» від 6 травня 1993 року № 3195-XII (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст. 268; 1999 р., N 4, ст. 35).

22. Постанова Президії Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Президії Верховної Ради України «Про мережу районних (міських) народних судів України та число народних суддів» і про мережу військових судів України та число військових суддів від 11 листопада 1993 року N 3579-XII (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 46, ст.431).

23. Постанова Президії Верховної Ради України «Про умови оплати праці Голови Антимонопольного комітету України, державних уповноважених, голів територіальних відділень Комітету» від 12 квітня 1994 року № 4073-XII.

24. Постанова Президії Верховної Ради України «Про затвердження Положення про службове посвідчення працівника Антимонопольного комітету України» від 12 квітня 1994 року № 4074-XII.

25. Постанова Президії Верховної Ради України «Про заступників голів і секретарів постійних комісій Верховної Ради України» від 31 травня 1994 року № 1/94-ПВ.

26. Постанова Президії Верховної Ради України «Про секретаріати постійних комісій Верховної Ради України» від 31 травня 1994 року № 2/94-ПВ.

27. Постанова Президії Верховної Ради України «Про чисельний склад секретаріатів комісій Верховної Ради України та консультантів депутатських груп (фракцій) у Верховній Раді України» від 10 червня 1994 року № 8/94-ПВ.

28. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів Служби безпеки України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю» від 12 жовтня 1994 року № 199/94-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 43, ст. 391; 2001 р., N 9, ст. 38 ).

29. Постанова Президії Верховної Ради України «Про утворення деяких районних (міських) судів і внесення змін до Постанови Президії Верховної Ради України від 19 листопада 1992 року «Про мережу районних (міських) народних судів України та число народних суддів» від 26 грудня 1994 року N 313/94-ПВ.

30. Постанова Президії Верховної Ради України «Про відновлення розгляду на засіданнях Президії Верховної Ради України питань щодо найменування і перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів» від 26 грудня 1994 року № 318/94-ПВ.

31. Постанова Президії Верховної Ради України «Про порядок запрошення на пленарні засідання Верховної Ради України» від 16 січня 1995 року № 17/95-ПВ.

32. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження положень щодо захисту прав споживачів» від 25 січня 1995 року № 26/95-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 5, ст. 34 ).

33. Постанова Президії Верховної Ради України «Про структуру і штатну чисельність апарату Верховного Суду України» від 3 квітня 1995 року № 179/95- ПВ.

34. Постанова Президії Верховної Ради України «Про порядок обчислення матеріально-фінансового забезпечення діяльності народних депутатів України» від 25 травня 1995 року № 304/95-ПВ.

35. Постанова Президії Верховної Ради України «Про уніфікацію ставок акцизного збору на імпортні та вітчизняні товари» від 29 травня 1995 року № 332/95-ПВ.

36. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Положення про порядок надання народним депутатам України службових жилих приміщень і користування ними» від 11 липня 1995 року № 286/95-ВР із наступними змінами.

37. Постанова Президії Верховної Ради України «Про затвердження Положення про порядок роботи з проектами законодавчих актів та матеріалами, що містять законодавчі пропозиції, які подаються на розгляд Верховної Ради України» від 30 жовтня 1995 року № 668/95-ПВ.

38. Постанова Президії Верховної Ради України «Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів» від 13 листопада 1995 року № 696/95-ПВ.

39. Постанова Президії Верховної Ради України «Про Регламент спільних засідань Президії Верховної Ради України і Президії Кабінету Міністрів України» від 20 листопада 1995 року № 729/95-ПВ.

40. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Положення про резервний фонд Кабінету Міністрів України» від 22 лютого 1996 року № 62/96-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 10, ст. 51).

41. Постанова Верховної Ради України «Про Статут редакції журналу Верховної Ради України «Віче» від 6 березня 1996 року № 82/96-ВР; із змінами, внесеними Постановою Верховної Ради України від 17 березня 1999 року N 491-XIV.

42. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Правил оформлення проекту Закону України про Державний бюджет України» від 6 травня 1996 року № 170/96-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 27, ст. 129).

43. Постанова Верховної Ради України «Про поширення чинності пункту 3 Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів Служби безпеки України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю» від 7 травня 1996 року № 182/96-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 28, ст. 138).

44. Постанова Верховної Ради України «Про звільнення від обкладення податком на добавлену вартість оборотів з реалізації малогабаритних тракторів вітчизняного виробництва та двигунів для них» від 7 червня 1996 року № 238/96-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 36, ст. 166).

Нагадаємо, що телемости «Київ – Москва» – це історичний формат телевізійних комунікацій між студіями двох міст, що був надзвичайно популярним у часи пізнього СРСР (середина 1980-х років) як символ «перебудови», а пізніше використовувався в комерційному та політичному телебаченні. У 1990-х роках жанр дещо видозмінився. У 2000-х роках спільні супутникові ефіри періодично виходили на українських загальнонаціональних каналах, присвячувалися спільним культурним проєктам або річницям. Від початку збройної агресії РФ проти України формат телемостів між Києвом та Москвою повністю припинив своє існування.

До слова, законопроєкт подано 28 червня 2026 року, коли Україна відзначає 30-річницю з дня ухвалення своєї Конституції.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Київ Москва законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Верховна Рада намагається декриміналізувати порнографію в Україні, але цьому заважає консерватизм багатьох народних обранців
Другий шанс «полунички». Що знову вигадав депутат Железняк і чи підтримає його Верховна Рада Соціум
4 червня, 14:37
Російську столицю затягує димом після атаки українських безпілотників
Путінська пропагандистка обізвала росіян «є*ланами» і звинуватила у влучних ударах по Москві
18 червня, 10:21
Григорій Глушич загинув у ДТП у останній день навчання перед літніми канікулами
Загибель дитини в ДТП у Києві: заклик батька підняв хвилю в соцмережах
9 червня, 13:12
5 червня, у Солом’янському районі сталася смертельна аварія, яка забрала життя чотирьох людей
Bolt міняє правила після ДТП на Караваєвих дачах: за що водіїв тепер блокуватимуть назавжди
10 червня, 10:37
Бойова частина ворожого безпілотника «Герань-2» у Деснянському районі столиці
У Деснянському районі вилучено нерозірваний ворожий дрон (фото)
17 червня, 12:17
Через високу ціну супермаркети фасують малину невеликими порціями у пластикові лотки
У Києві малина продається по 1 тис. грн за кіло
18 червня, 15:50
Президент підписав закон №4908-ІХ
Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2026
22 червня, 16:29
Для реалізації плану Сівкович залучив службових осіб держпідприємства та підконтрольну йому організацію у Києві
Сівкович підозрюється у заволодінні недобудованою лікарнею в Києві
23 червня, 14:59
Наслідки удару 24 травня РФ по Києву
З початку року майже 6,8 тис. киян отримали допомогу після російських атак
23 червня, 17:48

Політика

Один з авторів Конституції пояснив, як Кучма стимулював всіх ухвалити все за одну ніч
Один з авторів Конституції пояснив, як Кучма стимулював всіх ухвалити все за одну ніч
Київ перерізає телеміст із Москвою. Керівництво Верховної Ради пропонує несподівану ініціативу
Київ перерізає телеміст із Москвою. Керівництво Верховної Ради пропонує несподівану ініціативу
Зеленський ініціював нову державну нагороду
Зеленський ініціював нову державну нагороду
Один із авторів Основного Закону: депутати повинні вилучити з Конституції України згадку про російську мову
Один із авторів Основного Закону: депутати повинні вилучити з Конституції України згадку про російську мову
«Де Ленін впав, стоятиме Мазепа»: Зеленський анонсував пам'ятник гетьману в центрі Києва
«Де Ленін впав, стоятиме Мазепа»: Зеленський анонсував пам'ятник гетьману в центрі Києва
Зеленський подав до Ради законопроєкт про Пантеон видатних українців
Зеленський подав до Ради законопроєкт про Пантеон видатних українців

Новини

В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua