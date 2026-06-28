Київ перерізає телеміст із Москвою. Керівництво Верховної Ради пропонує несподівану ініціативу

Нардепи пропонують ліквідувати застарілі постанови, які суперечать Конституції України

Восьмеро народних депутатів, серед яких і спікер парламенту Руслан Стефанчук, пропонують очистити законодавсто від застарілих правових актів Верховної Ради України та Президії Верховної Ради України. Зокрема, серед них і постанова про проведення телемостів «Київ – Москва. Від столиці до столиці». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на картку відповідного законопроєкту.

У разі ухвалення законопроєкту втратять чинність окремі постанови Верховної Ради України та Президії Верховної Ради України. Ці акти врегульовували ключові питання державного будівництва, зокрема організацію роботи парламенту, судоустрій, правоохоронну діяльність, національну безпеку, а також бюджетні, податкові та фінансові відносини тощо. Зазначені постанови були прийняті у період з моменту проголошення незалежності України 1991 року до ухвалення Конституції України 1996 року.

«Акти Верховної Ради України та Президії Верховної Ради України, прийняті до 28 червня 1996 року для врегулювання вищезазначених питань, наразі втратили актуальність, суперечать чинному законодавству та не підлягають застосуванню. Це зумовлює потребу приведення зазначеної частини законодавства України у відповідність з Конституцією України», – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Зокрема, одна з постанов, від якої пропонується очистити законодавство, – «Про доцільність проведення телемостів «Київ – Москва. Від столиці до столиці» від 7 липня 1992 року.

Повний перелік постанов Верховної Ради України та Президії Верховної Ради України, що, згідно з законопроєктом, втратили чинність, звучить так:

1. Постанова Президії Верховної Ради України «Про введення в обіг на території республіки купонів багаторазового використання» від 9 вересня 1991 року № 1519- XII ( Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 46, ст. 627 ).

2. Постанова Президії Верховної Ради України «Про покладення функцій Центральної комісії з всеукраїнського референдуму на Центральну виборчу комісію по виборах народних депутатів України» від 4 жовтня 1991 року № 1599- XII (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 48, ст. 669).

3. Постанова Президії Верховної Ради України «Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України» від 10 грудня 1991 року № 1952-XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 146; 1996 р., N 9, ст. 47).

4. Постанова Президії Верховної Ради України «Про надання права Національному банку України виступати гарантом кредитів перед іноземними банками, фінансовими та іншими міжнародними організаціями» від 16 грудня 1991 року № 1986-XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 11, ст. 162).

5. Постанова Президії Верховної Ради України «Про довідку Комісії Верховної Ради України з питань гласності та засобів масової інформації щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення редакції журналу «Віче» від 21 січня 1992 року № 2054-XII.

6. Постанова Президії Верховної Ради України «Про облік роботи народних депутатів, які постійно працюють у Верховній Раді України» від 21 січня 1992 року № 2055-XII.

7. Постанова Президії Верховної Ради України «Про матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності судів України» від 3 лютого 1992 року № 2089-XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 18, ст. 255).

8. Постанова Верховної Ради України «Про встановлення посадових окладів» від 14 лютого 1992 року № 2120-XII; із змінами, внесеними Постановою Верховної Ради України від 15 травня 1992 року N 2351-XII.

9. Постанова Президії Верховної Ради України «Про розмінну монету України» від 2 березня 1992 року № 2156-XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст.320 ).

10. Постанова Президії Верховної Ради України «Про структуру центрального апарату Національного банку України» від 6 квітня 1992 року № 2244-XII.

11. Постанова Президії Верховної Ради України «Про печатки та вивіски місцевих Рад народних депутатів України та їх виконавчих комітетів» від 11 травня 1992 року № 2322-XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 451 ).

12. Постанова Президії Верховної Ради України «Про доцільність проведення телемостів «Київ - Москва. Від столиці до столиці» від 7 липня 1992 року № 2541- XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 569).

13. Постанова Президії Верховної Ради України «Про апарат Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів України» від 28 вересня 1992 року № 2631-XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 42, ст. 606 ).

14. Постанова Президії Верховної Ради України «Про мережу районних (міських) народних судів України та число народних суддів» від 19 листопада 1992 року № 2799-XII ( Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 2, ст.12 ).

15. Постанова Президії Верховної Ради України «Про оплату праці народних депутатів України» від 21 листопада 1992 року № 2807-XII.

16. Постанова Президії Верховної Ради України «Про процедуру проходження декретів Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України» від 7 грудня 1992 року № 2823-XII (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст. 30).

17. Постанова Президії Верховної Ради України «Про структуру, штатний розпис та фонд оплати праці працівників Антимонопольного комітету України» від 11 грудня 1992 року № 2833-XII; із змінами, внесеними Постановою Президії Верховної Ради України від 12 квітня 1994 року N 4073-XII.

18. Постанова Президії Верховної Ради України «Про оподаткування прибутку Національного банку України» від 12 лютого 1993 року № 3006-XII.

19. Постанова Верховної Ради України «Про спеціальні звання, формений одяг та знаки розрізнення в органах внутрішніх справ України» від 22 квітня 1993 року № 3135-XII (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 22, ст. 234 ).

20. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження зразків книг реєстрації актів громадянського стану та свідоцтв, що видаються на підставі записів у цих книгах» від 23 квітня 1993 року № 3150-XII.

21. Постанова Верховної Ради України «Про тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових колоній» від 6 травня 1993 року № 3195-XII (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст. 268; 1999 р., N 4, ст. 35).

22. Постанова Президії Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Президії Верховної Ради України «Про мережу районних (міських) народних судів України та число народних суддів» і про мережу військових судів України та число військових суддів від 11 листопада 1993 року N 3579-XII (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 46, ст.431).

23. Постанова Президії Верховної Ради України «Про умови оплати праці Голови Антимонопольного комітету України, державних уповноважених, голів територіальних відділень Комітету» від 12 квітня 1994 року № 4073-XII.

24. Постанова Президії Верховної Ради України «Про затвердження Положення про службове посвідчення працівника Антимонопольного комітету України» від 12 квітня 1994 року № 4074-XII.

25. Постанова Президії Верховної Ради України «Про заступників голів і секретарів постійних комісій Верховної Ради України» від 31 травня 1994 року № 1/94-ПВ.

26. Постанова Президії Верховної Ради України «Про секретаріати постійних комісій Верховної Ради України» від 31 травня 1994 року № 2/94-ПВ.

27. Постанова Президії Верховної Ради України «Про чисельний склад секретаріатів комісій Верховної Ради України та консультантів депутатських груп (фракцій) у Верховній Раді України» від 10 червня 1994 року № 8/94-ПВ.

28. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів Служби безпеки України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю» від 12 жовтня 1994 року № 199/94-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 43, ст. 391; 2001 р., N 9, ст. 38 ).

29. Постанова Президії Верховної Ради України «Про утворення деяких районних (міських) судів і внесення змін до Постанови Президії Верховної Ради України від 19 листопада 1992 року «Про мережу районних (міських) народних судів України та число народних суддів» від 26 грудня 1994 року N 313/94-ПВ.

30. Постанова Президії Верховної Ради України «Про відновлення розгляду на засіданнях Президії Верховної Ради України питань щодо найменування і перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів» від 26 грудня 1994 року № 318/94-ПВ.

31. Постанова Президії Верховної Ради України «Про порядок запрошення на пленарні засідання Верховної Ради України» від 16 січня 1995 року № 17/95-ПВ.

32. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження положень щодо захисту прав споживачів» від 25 січня 1995 року № 26/95-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 5, ст. 34 ).

33. Постанова Президії Верховної Ради України «Про структуру і штатну чисельність апарату Верховного Суду України» від 3 квітня 1995 року № 179/95- ПВ.

34. Постанова Президії Верховної Ради України «Про порядок обчислення матеріально-фінансового забезпечення діяльності народних депутатів України» від 25 травня 1995 року № 304/95-ПВ.

35. Постанова Президії Верховної Ради України «Про уніфікацію ставок акцизного збору на імпортні та вітчизняні товари» від 29 травня 1995 року № 332/95-ПВ.

36. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Положення про порядок надання народним депутатам України службових жилих приміщень і користування ними» від 11 липня 1995 року № 286/95-ВР із наступними змінами.

37. Постанова Президії Верховної Ради України «Про затвердження Положення про порядок роботи з проектами законодавчих актів та матеріалами, що містять законодавчі пропозиції, які подаються на розгляд Верховної Ради України» від 30 жовтня 1995 року № 668/95-ПВ.

38. Постанова Президії Верховної Ради України «Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів» від 13 листопада 1995 року № 696/95-ПВ.

39. Постанова Президії Верховної Ради України «Про Регламент спільних засідань Президії Верховної Ради України і Президії Кабінету Міністрів України» від 20 листопада 1995 року № 729/95-ПВ.

40. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Положення про резервний фонд Кабінету Міністрів України» від 22 лютого 1996 року № 62/96-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 10, ст. 51).

41. Постанова Верховної Ради України «Про Статут редакції журналу Верховної Ради України «Віче» від 6 березня 1996 року № 82/96-ВР; із змінами, внесеними Постановою Верховної Ради України від 17 березня 1999 року N 491-XIV.

42. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Правил оформлення проекту Закону України про Державний бюджет України» від 6 травня 1996 року № 170/96-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 27, ст. 129).

43. Постанова Верховної Ради України «Про поширення чинності пункту 3 Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів Служби безпеки України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю» від 7 травня 1996 року № 182/96-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 28, ст. 138).

44. Постанова Верховної Ради України «Про звільнення від обкладення податком на добавлену вартість оборотів з реалізації малогабаритних тракторів вітчизняного виробництва та двигунів для них» від 7 червня 1996 року № 238/96-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 36, ст. 166).

Нагадаємо, що телемости «Київ – Москва» – це історичний формат телевізійних комунікацій між студіями двох міст, що був надзвичайно популярним у часи пізнього СРСР (середина 1980-х років) як символ «перебудови», а пізніше використовувався в комерційному та політичному телебаченні. У 1990-х роках жанр дещо видозмінився. У 2000-х роках спільні супутникові ефіри періодично виходили на українських загальнонаціональних каналах, присвячувалися спільним культурним проєктам або річницям. Від початку збройної агресії РФ проти України формат телемостів між Києвом та Москвою повністю припинив своє існування.

До слова, законопроєкт подано 28 червня 2026 року, коли Україна відзначає 30-річницю з дня ухвалення своєї Конституції.