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Рух Гостомельським шосе буде частково обмежено до 21 червня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух Гостомельським шосе буде частково обмежено до 21 червня (схема)
Фахівці Святошинського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття
фото: kyivvlada.com.ua

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити

Із 18 до 21 червня частково обмежуватимуть рух Гостомельським шосе у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Зазначається, шо протягом цих днів фахівці Святошинського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття.

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Із 18 до 21 червня частково обмежуватимуть рух Гостомельським шосе у Святошинському районі столиці (схема)
Із 18 до 21 червня частково обмежуватимуть рух Гостомельським шосе у Святошинському районі столиці (схема)
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у столиці тривають масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня.

Також у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування. 

До 15 вересня обмежуватимуть рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою. 

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Теги: ремонт дороги Київ

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