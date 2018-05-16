Легендарный скейтер сделал 50 трюков честь своего 50-летия

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Тони Хоук

Практически все трюки из этого перформанса он изобрел самостоятельно

12 мая знаменитому скейтеру Тони Хоуку исполнилось 50 лет. Юбилей он отметил на рампе (конструкция для катания на скейте), где исполнил 50 трюков. Таким образом экстремал решил доказать себе. Что он еще способен исполнять даже труднейшие фигуры. «Я еще не закончил», — объяснил он свое желание.

Каждый из трюков, которые он исполнял во время этого перформанса – он или придумал сам, или же стал их первым исполнителем в своей сфере.

49-ым элементом стал прыжок с поворотом на 720 градусов — после него спортсмен вылетел с рампы и упал. Однако после этого он все же вернулся и совершил последний трюк, который придумал лишь в этом году.

«Довольно быстро я понял, что трюки даются уже не так легко, как раньше. Некоторые из них я сегодня делаю в последний раз. Но всё в порядке, это была славная гонка», - комментирует Тони.

В честь юбилея спортсмен не стал делать разворот на 900 градусов в воздухе — один из сложнейших элементов, который Хоук выполнил первым в истории скейтбординга. В последний раз он делал «900» в 2016 году, отметив, что это был его последний раз в жизни.

Джерело: tjournal.ru