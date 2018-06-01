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    Опубликован трейлер фильма о фантастических приключениях Кристофера Робина

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    Опубликован трейлер фильма о фантастических приключениях Кристофера Робина

    Фильм о приключениях маленького мальчика Кристофера и его друзьях выйдет на широкие экраны летом этого года

    «Кристофер Робин» предстоящий американский приключенческий и комедийный фильм режиссёра Марка Форстера, снятый по сценарию Тома Маккарти, совместно с Юэном Макгрегором и Хейли Этвелл в главных ролях.

    Фильм основан на книгах Алана Милна о Винни-Пухе и является игровой адаптацией диснеевской франшизы об этом персонаже.

    По сценарию Кристофер Робин, маленький мальчик, переживший множество приключений с компанией приятелей-животных в Стоакровом лесу, теперь вырос и перестал верить в сказки. Винни-Пуху и его друзьям предстоит вновь появиться в жизни Кристофера и помочь ему вспомнить того любящего и весёлого мальчишку, который всё ещё живёт внутри него.

    Премьера в украинских кинотеатрах запланирована на 2 августа 2018 года.

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