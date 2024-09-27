Христина Соловій постала перед судом за лайку на концерті

Христина Соловій під час виступу на «виделкаfest» у Чорноморську

У своїй промові перед судом Соловій вилаялась на адресу Путіна

Сьогодні вранці в Чорноморську Одеської області відбувся суд над співачкою Христиною Соловій щодо вживання нецензурної лексики на концерті. Їй інкримінували дрібне хуліганство. Суддя виправдав артистку. Про це повідомляє «Суспільне».

У своїй промові перед судом Соловій вилаялась на адресу російського диктатора Володимира Путіна, на що суддя попросив її бути більш стриманою. Свою вину артистка не визнала та зазначила, що сьогоднішнє слухання є випробовуванням зрілості та справедливості українського народу.

«У нашій історії розумію, що Ілліч Ленін – це той самий Путін, у якого вийшло окупувати й приборкати Україну, і якщо український народ у Харкові створив пісню, яку тепер знає кожна українська дитина, наспівуючи, цитую: «Путін *уйло», то я вважаю, що кожен українець має право називати попередника Путіна, Ілліча Леніна, забороненим словом. Це слухання в Іллічівському суді не тільки про хуліганство чи пояснення свободи слова... Це слухання є випробовуванням зрілості та справедливості нашого суспільства», – сказала Соловій.

Адвокат співачки зазначив, що протокол на неї склали з явними порушеннями, а докази проти неї не є переконливими. Після розгляду доказів та заслухання промов суд виправдав співачку Соловій через відсутність складу правопорушення.

Нагадаємо, 26 липня Христина Соловій виступила на фестивалі «Виделкаfest». Спілкуючись із глядачами, артистка запитала, чи подобається їм стара назва Чорноморська – Іллічівськ, а потім прокоментувала колишню назву фразою: «Повна х**ня».

Після виступу співачки у Чорноморську місцеві жителі написали заяву до поліції, звинувативши артистку у порушенні громадського порядку – публічному використанні обсценної лексики. У поліції підтвердили, що на Соловій склали протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство.