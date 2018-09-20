Правозахисники судяться з «Нафтогазом» через нерозкриття інформації про премії



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Світлина з відкритих джерел

НАК «Нафтогаз» відмовляється виконувати вимогу закону «Про доступ публічної інформації»

Після розгляду справи НАК «Нафтогаз» проти «Газпром» у Стокгольмьскому арбітражі, з’явилася інформація, що 41 людина отримає премії за позитивне рішення суду на користь «Нафтогазу». Сума усіх премій склала 46,3 млн дол. США. Державна компанія домоглася компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку «Газпромом» узгоджених обсягів газу для транзиту.

Колишня представниця Уповноваженого ВРУ з прав людини також згадала ще одну справу відносин із НАК «Нафтогаз», який не виконує дію закону «Про доступ до публічної інформації».

«Відносини з НАК «Нафтогазом» почалися давно, коли ще я працювала в Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини Валерії Лутковської. У 2016 році до Секретаріату звернулися зі скаргами представники профспілки цієї державної компанії. Вони хотіли дізнатися інформацію про премії та всі інші грошові виплати, які отримує керівництво НАК «Нафтогазу». Ми висунули вимогу до «Нафтогазу» відкрити цю інформацію, мотивуючи, що НАК «Нафтогаз» - це стратегічна державна компанія зі 100% державною власністю, і суспільство має знати про рівень заробітних плат керівного складу. НАК «Нафтогаз» тоді негайно оскаржила вимогу Уповноваженого з прав людини до суду. Це був безпрецедентний перший випадок, коли це дозволила собі будь-яка установа, орган. Такого раніше в історії не було. Але вони програли в трьох інстанціях. Всі суди підтвердили, що керівний склад «Нафтогазу» є публічними особами, а їхня заробітна плата є суспільно необхідна інформація. Усе має бути відкрито. Це було у 2016 році. А сьогодні 2018 рік, але рішення суду НАК «Нафтогаз» не виконує», - підсумувала Кушнір.

Нагадаємо, що 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» за позовом до «Газпрому». «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку «Газпромом» узгоджених обсягів газу для транзиту.

Натомість заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв заявив, що компанія подає апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу.

29 березня «Газпром» подав до апеляційного суду округу Свеа у Швеції клопотання про оспорювання та часткове скасування остаточного рішення щодо арбітражного розгляду з «Нафтогазом України» у справі про транзит газу.

28 травня російські ЗМІ повідомили, що компанія «Газпром» подала до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці з «Нафтогазом» щодо транзиту газу, заявивши, що більшу частину арбітражного рішення «написано не арбітрами, а третьою особою».

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