Болід пілота команди Формули Е DS Penske британця Тейлора Барнарда вибухнув під час передсезонних тестів у Харамі (Іспанія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х журналіст Даніеля Ромара.

Зазначається, що пілот не постраждав. Про причину інциденту наразі не повідомляється. Машина спочатку зупинилася на трасі, оскільки з неї йшов чорний дим. Потім пілот вибрався з боліда, а потім стався вибух.

Тейлор Барнард дебютував у Формулі E на етапі в Монако у квітні 2024 року за команду NEOM McLaren, замінивши травмованого Сема Берда. На момент дебюту йому було 19 років.

Нагадаємо, Формула-1 та Lego оголосили про новий проєкт, в рамках якої буде створена колекцію, у якій вперше кожен пілот «Королівських перегонів» буде представлений у вигляді фігурки, а також з'являться версії машин усіх 11 команд.

«З самого початку нашого партнерства Формула-1 і Lego об'єднали нашу спільну пристрасть до інновацій, технологій і творчості, щоб створити нові способи для вболівальників різного віку насолоджуватися цим спортом.

Бачити всіх 22 пілотів, відтворених у вигляді міні-фігурок Lego, – блискучий приклад того, що робить це партнерство таким веселим для вболівальників, яких чекає перша гонка Lego у Лас-Вегасі, де у нас є кілька сюрпризів», – заявила комерційна директорка Формули-1 Емілі Празер.