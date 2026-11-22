Іспанський гонщик Марк Маркес завоював чемпіонський титул MotoGP на передостанньому етапі сезону-2026. Про це повідомляє «Главком».

Пілот «Дукаті» фінішував восьмим у другій гонці Гран-прі Португалії. Цього результату на трасі «Алгарве» в Портімані Маркесу-старшому виявилося достатньо для перемоги за підсумками року. Він набрав 439 очок і став недосяжним для конкурентів.

Марк Маркес виграв восьмий титул MotoGP. За цим показником він обійшов легендарного італійця Валентіно Россі, який став чемпіоном елітних мотоперегонів сім разів. Іспанський мотогонщик повторив рекорд Джакомо Агостіні. Він здобув вісім титулів півстоліття тому.

Загалом Маркес-старший виграв 10 титулів. Він був чемпіоном у класі 125 «кубів» і Moto2. Рекордсмен за титулами в усіх категоріях – той же італійський пілот Агостіні (15 трофеїв).

Переможцем другої гонки на Мото Гран-прі Португалії став Марко Бедзеккі з «Апрільї». Він випередив свого партнера по команді Хорхе Мартіна. Доповнив подіум Рауль Фернандес («Трекгаус»).

MotoGP. Гран-прі Португалії

Основна гонка

Марко Бедзеккі («Апрілья») Хорхе Мартін («Апрілья») +4,172 Рауль Фернандес («Трекгаус») +5,711

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.