Середняк Формули-1 анонсував достроковий дебют першого новачка сезону-2027

Лідер Формули-2 отримав нагоду проявити себе в Королеві автоспорту цьогоріч

Рафаель Камара буде основним пілотом стайні «Хаас» на Гран-прі Сан-Паулу в Бразилії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу команди.

Молодий бразилець раніше підписав контракт із середняком чемпіонату. Він мав виступати за «Хаас» у сезоні-2027. Однак, через конфлікт і звільнення французького гонщика Естебана Окона американська стайня форсувала дебют Камари.

Бразильський пілот у нинішньому сезоні набрав 200 очок і йде лідером у загальному заліку Формули-2. Там Камара захищає кольори команди Invicta Racing. Торік він завоював титул у Формулі-3.

Наразі невідомо, чи Камара продовжить виступи за «Хаас» після Гран-прі Сан-Паулу. Етап в американському Лас-Вегасі відбудеться у вільну від змагань Формули-2 дату. Натомість фінальні два гран-прі обох серій співпадають (Катар, Абу-Дабі).

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Мексики

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» достроково завоював дебютний. Молодий італійський пілот набрав 380 очок. На друге місце після перемоги в Мехіко піднявся Макс Ферстаппен із «Ред Булла» (261 пункт). Третій – гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (259 балів).

Тим часом у Кубку конструкторів лідерство залишається за «Мерседесом». Пілоти німецько-британської стайні завоювали 630 очок. Скудерія набрала 504 бали. «Ред Булл» – третій (382 пунктів), а нав'язати австрійській команді конкуренцію намагатиметься «Макларен» (365).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 цього тижня матиме третє за три тижні гран-прі. Етап у бразильському Сан-Паулу запланований на 6-8 листопада. На «Інтерлагосі» гонщики змагатимуться в традиційному форматі – три вільні практики, кваліфікація, гонка.

Основний заїзд Гран-прі Сан-Паулу розпочнеться о 19:00 за київським часом у неділю. Торік перемогу в Бразилії відсвяткував Ландо Норріс за кермом «Макларена». Компанію йому на подіумі склали Антонеллі та Ферстаппен.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.