Сьогодні, 26 листопада 2026 року, о 21:00 за київським часом у Матозіньюші чоловіча збірна України з баскетболу проведе поєдинок відбору на Чемпіонат світу 2027 проти команди Португалії. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Португалія – Україна

Збірна України має непогані шанси на перемогу у матчі з Португалією. Експерти GGBET дають такий прогноз: на перемогу наших хлопців в основний час пропонується коефіцієнт 1,87, потенційна звитяга Португалії – 2,15, нічия в основний час пропонується з балом 13,5.

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET та діють станом на 10:30 26 листопада.

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Передматчева ситуація команд

Україна підходить до матчу з Португалією в статусі одноосібного лідера групи I. Після двох стартових перемог на другому етапі кваліфікації над Грецією (82:76) та Чорногорією (98:89) наші хлопці мають шість перемог та дві поразки в загальному заліку. Португалія з чотирма перемогами та чотирма поразками посідає четверте місце.

Португальці вже встигли здивувати у другому етапі кваліфікації, обігравши на виїзді збірну Іспанії – 95:89. В іншому матчі серпневого вікна команда Мариу Гомеша поступилася Грузії — 90:98.

Турнірне становище у групі I

Україна – 6 перемог, 2 поразки Іспанія – 5 перемог, 3 поразки Грузія – 5 перемог, 3 поразки Португалія – 4 перемоги, 4 поразки Греція – 4 перемоги, 4 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 4 поразки

Де дивитися гру Португалія – Україна

Трансляцію матчу Португалія – Україна дивіться в прямому етері на «Суспільне Спорт» та Київстар ТБ.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.