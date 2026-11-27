Максим Шульга лише позавчора доєднався до збірної України з баскетболу

Після матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 року з Португалією Максим Шульга поділився враженнями від гри збірної України. Про це повідомляє «Главком» з португальського Матозіньюша.

Шульга відзначив командну взаємодію, але цього не вистачило для перемоги

За словами Максима Шульги, у грі України були моменти, які можна занести до активу команди. Зокрема, баскетболіст звернув увагу на рух м’яча, якісні передачі та виконання комбінацій, над якими збірна працювала під час підготовки. «Були хороші моменти з рухом м’яча, ми добре пасували, виконували комбінації, які напрацьовували. Виходили швидкі атаки. Думаю, у цьому були позитивні моменти», – зазначив Шульга.

Водночас цих складових виявилося недостатньо, щоб здобути перемогу. Україна не змогла втримати необхідний рівень гри протягом усього матчу, а окремі вдалі відрізки не допомогли змінити підсумковий результат.

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Шульга розповів про фізичний стан після насиченого клубного графіка

Окремо баскетболіст прокоментував свій фізичний стан. Перед приїздом до розташування збірної він мав насичений відрізок сезону на клубному рівні, а до команди приєднався після перельоту напередодні матчу.

Попри це, Шульга запевнив, що не відчував особливих проблем із фізичною готовністю. За його словами, втома часом давалася взнаки, проте загалом він почувався добре й був готовий допомагати збірній.

Нагадаємо, що Айнарс Багатскіс узяв на себе відповідальність за поразку України у матчі з Португалією.