Російська збірна поки не повернеться на європейську арену

Рада ФІБА Європа продовжила усунення білоруських і російських команд на міжнародній арені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ФІБА.

Засідання організації відбулося у німецькому Гамбурзі. Під керівництвом очільника федерації Хорхе Гарбахоса розглянули низку питань, зокрема й статус команд із РФ і Білорусі. Вони залишаються поза міжнародними змаганнями з 2022 року.

Функціонери вирішили не змінювати рішення про усунення білоруських і російських команд від змагань під егідою ФІБА Європа. Бан діятиме щонайменше до березня 2027 року. Саме тоді відбудеться наступне засідання ради організації.

На початку вересня виконком Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) пом'якшив санкції щодо представників Росії та Білорусі. Тоді тамтешнім баскетболістам, тренерам, арбітрам та іншим офіційним особам дозволили брати участь в турнірах. Водночас бан щодо команд не зняли.

До слова, нещодавно Норвегія обмежила в'їзд для російських і білоруських спортсменів. Прикордонники отримали вказівку розвертати тамтешніх атлетів. Також представникам країни-агресорки та її союзниці відмовлятимуть у візах.

Нагадаємо, раніше молодіжна збірна Росії вибула зі списку учасників Чемпіонату світу з хокею. Канада відмовилася допустити російських спортсменів. Раніше потенційні суперники відмовилися виходити на лід проти росіян.