Форвард «Г'юстона» Кевін Дюрант набрав 33 тисячі пунктів під егідою Національної баскетбольної асоціації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НБА.

Особливим для ветерана став матч проти «Фінікса» (116:104). Дюрант набрав 20 очок, зробив 10 підбирань і віддав два асисти. Зокрема, він реалізував сім кидків із гри (15 спроб) та п'ять штрафних.

Легкий форвард став лише п'ятим баскетболістом в історії НБА, який перетнув показник 33 тисячі пунктів. Раніше цієї позначки досягли Карім Абдул-Джаббар, Карл Мелоун, Кобі Браянт і Леброн Джеймс. Останній залишається рекордсменом (43697 очок).

Дюрант у нинішньому сезоні зіграв 19 поєдинків регулярної першості. Середні цифри американського баскетболіста – 21.5 пункта, 5.6 підбирання, 3.7 передачі та 0.5 перехоплення. У середньому на паркеті він проводить понад 33 хвилини.

До слова, українка Катерина Коваль знайшла новий клуб у США. Форвардка приєдналася до Університету Бейлора в NCAA. Університет Луїзіани вона покинула через перехід росіянки.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.