Дюрант п'ятим в історії НБА досягнув гросмейстерського показника очок
Досвідчений американець потрапив до елітного клубу баскетболістів
Форвард «Г'юстона» Кевін Дюрант набрав 33 тисячі пунктів під егідою Національної баскетбольної асоціації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НБА.
Особливим для ветерана став матч проти «Фінікса» (116:104). Дюрант набрав 20 очок, зробив 10 підбирань і віддав два асисти. Зокрема, він реалізував сім кидків із гри (15 спроб) та п'ять штрафних.
Легкий форвард став лише п'ятим баскетболістом в історії НБА, який перетнув показник 33 тисячі пунктів. Раніше цієї позначки досягли Карім Абдул-Джаббар, Карл Мелоун, Кобі Браянт і Леброн Джеймс. Останній залишається рекордсменом (43697 очок).
Дюрант у нинішньому сезоні зіграв 19 поєдинків регулярної першості. Середні цифри американського баскетболіста – 21.5 пункта, 5.6 підбирання, 3.7 передачі та 0.5 перехоплення. У середньому на паркеті він проводить понад 33 хвилини.
До слова, українка Катерина Коваль знайшла новий клуб у США. Форвардка приєдналася до Університету Бейлора в NCAA. Університет Луїзіани вона покинула через перехід росіянки.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.
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