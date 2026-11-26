Форвард «Філадельфії» Леброн Джеймс став найстаршим автором тріпл-даблу в історії Національної баскетбольної асоціації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Statmuse.

Ветеран доклався до перемоги над «Маямі» (111:104). Американець набрав 25 очок, зробив 10 підбирань і віддав 12 результативних передач. У день поєдинку Леброну було 41 рік 330 днів.

Джеймс оновив власне досягнення. Попередній рекорд він встановив навесні. Тоді досвідчений форвард захищав кольори «Лейкерс» і набрав двозначні цифри за трьома показниками (21+10+12).

Леброн у нинішньому сезоні зіграв 15 матчів регулярної першості НБА. Середні цифри американця – 17.1 пункта, 6.9 пункта, 6.9 асиста й 1.1 перехоплення. У середньому на майданчику він проводить майже 33 хвилини.

До слова, українка Катерина Коваль знайшла новий клуб у США. Форвардка приєдналася до Університету Бейлора в NCAA. Університет Луїзіани вона покинула через перехід росіянки.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.