Розігруючий мадридського «Реалу» Максим Шульга 25 листопада приєднається до збірної України в Порто, Португалія. Про це повідомляє Главком з посиланням на ФБУ.

Мадридський «Реал» відпустив Шульгу, який є одним з лідерів збірної України, до табору національної команди, яка вже 26 листопада зіграє в Матозіньюші проти португальської збірної.

Влітку Шульга дебютував у складі збірної України у відборі на Чемпіонат світу 2027: в середньому у двох матчах серпневого вікна кваліфікації українець набирав 14.0 очка, 3.5 підбирання та 2.0 передачі (РЕ 17.0).

Шульга влітку перейшов до «Реалу» з «Бостон Селтікс». У поточному сезоні українець зіграв 6 матчів у чемпіонаті Іспанії, в яких за 10.5 хвилини набирав 3.8 очка, також в активі українця три матчі Євролізі, де він має статистику 2.0 очка та 1.0 передачі.

Перший матч листопадового вікна збірна України проведе 26 листопада на виїзді проти Португалії. Початок – о 21:00 за київським часом.

29 листопада українська команда зіграє номінально домашній поєдинок проти Чорногорії в Ризі, старт – о 18:30. Трансляцію матчів дивіться на Київстар ТБ та Суспільне Спорт.

За підсумками двох матчів другого етапу Україна одноосібно очолює групу I з шістьма перемогами та двома поразками. Попереду національну збірну чекають ще чотири матчі, які визначать трьох учасників Чемпіонату світу 2027 від нашої групи.

Турнірне становище у групі I

Україна – 6 перемог, 2 поразки Іспанія – 5 перемог, 3 поразки Грузія – 5 перемог, 3 поразки Португалія – 4 перемоги, 4 поразки Греція – 4 перемоги, 4 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 4 поразки

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.

Склад збірної України

Захисники

Максим Шульга (Реал, Іспанія)

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)

Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)

Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)

Денис Лукашов (без клубу)

Форвард

Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна)

Олександр Липовий (без клубу)

Олександр Кобзистий (без клубу)

Андрій Войналович (Таураге, Литва)

В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)

Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)

Центрові

Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)

Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс.