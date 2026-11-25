Стало відомо, чи зіграє один з лідерів збірної України з баскетболу Максим Шульга з Португалією
Влітку Шульга дебютував у складі збірної України у відборі на Чемпіонат світу 2027
Розігруючий мадридського «Реалу» Максим Шульга 25 листопада приєднається до збірної України в Порто, Португалія. Про це повідомляє Главком з посиланням на ФБУ.
Мадридський «Реал» відпустив Шульгу, який є одним з лідерів збірної України, до табору національної команди, яка вже 26 листопада зіграє в Матозіньюші проти португальської збірної.
Влітку Шульга дебютував у складі збірної України у відборі на Чемпіонат світу 2027: в середньому у двох матчах серпневого вікна кваліфікації українець набирав 14.0 очка, 3.5 підбирання та 2.0 передачі (РЕ 17.0).
Шульга влітку перейшов до «Реалу» з «Бостон Селтікс». У поточному сезоні українець зіграв 6 матчів у чемпіонаті Іспанії, в яких за 10.5 хвилини набирав 3.8 очка, також в активі українця три матчі Євролізі, де він має статистику 2.0 очка та 1.0 передачі.
Перший матч листопадового вікна збірна України проведе 26 листопада на виїзді проти Португалії. Початок – о 21:00 за київським часом.
29 листопада українська команда зіграє номінально домашній поєдинок проти Чорногорії в Ризі, старт – о 18:30. Трансляцію матчів дивіться на Київстар ТБ та Суспільне Спорт.
За підсумками двох матчів другого етапу Україна одноосібно очолює групу I з шістьма перемогами та двома поразками. Попереду національну збірну чекають ще чотири матчі, які визначать трьох учасників Чемпіонату світу 2027 від нашої групи.
Турнірне становище у групі I
- Україна – 6 перемог, 2 поразки
- Іспанія – 5 перемог, 3 поразки
- Грузія – 5 перемог, 3 поразки
- Португалія – 4 перемоги, 4 поразки
- Греція – 4 перемоги, 4 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 4 поразки
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.
Склад збірної України
Захисники
- Максим Шульга (Реал, Іспанія)
- Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)
- Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)
- Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)
- Денис Лукашов (без клубу)
Форвард
- Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна)
- Олександр Липовий (без клубу)
- Олександр Кобзистий (без клубу)
- Андрій Войналович (Таураге, Литва)
- В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)
- Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)
Центрові
- Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)
- Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс.
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