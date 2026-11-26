Збірна України з баскетболу у Матозіньюші зіграла з Португалією у кваліфікації Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

Передматчева ситуація команд

Україна підходила до матчу з Португалією в статусі одноосібного лідера групи I. Після двох стартових перемог на другому етапі кваліфікації над Грецією (82:76) та Чорногорією (98:89) наші хлопці мають шість перемог та дві поразки в загальному заліку. Португалія з чотирма перемогами та чотирма поразками посідала четверте місце.

Португальці вже встигли здивувати у другому етапі кваліфікації, обігравши на виїзді збірну Іспанії – 95:89. В іншому матчі серпневого вікна команда Мариу Гомеша поступилася Грузії – 90:98.

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Хід гри

Весь поєдинок точилася рівна боротьба. Збірній Україні вдався ривок наприкінці першої половині гри, яка закінчилася з рахунком 42:48. Однак, третю чверть краще зіграли португальці – 70:67.

У кінці четвертої чверті нашій збірній не вдалося наздогнати суперників. Саме Португалія здобула підсумкову перемогу – 95:90.

Найрезультативнішими у складі збірної України стали Олександра Ковляр та Максим Шульга – по 18 очок, Дмитро Скапінцев додав 14 балів.

Україна зазнала першої поразки у другому етапі відбору на чемпіонат світу-2027. Наступний матч наша команда проведе у Ризі проти Чорногорії уже 29 листопада.

Кваліфікація Чемпіонату світу з баскетболу

Португалія – Україна 95:90 (25:25, 17:23, 28:19, 25:23)

Україна: Ковляр 18, Шульга 18 + 5 підбирань + 7 передач, Скапінцев 14 + 5 підбирань, Бобров 8, Липовий 5 – старт; Кобзистий 11, Шеліст 5, Новицький 4, Сушкін 4, Ковальов 3, Лукашов 0.

Відбір на Чемпіонат світу з баскетболу. Таблиця групи І

Standings provided by Sofascore

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