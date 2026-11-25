Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс поспілкувався з журналістами після тренування перед матчем проти Португалії у відборі на Чемпіонат світу 2027 року. Про це інформує з місця подій «Главком».

Про стан команди

Латвійський фахівець наголосив на важливості емоційного настрою та фізичної готовності команди. За його словами, саме ці складові мають стати запорукою успішної гри проти португальців. «Не хочу говорити про свої відчуття, адже багато залежить від того, у якому стані перебувають гравці. Найважливіше – емоції та бажання грати, діяти жорстко й агресивно. Саме так ми досягали результату раніше. Також дуже важливо якісно тренуватися. Якщо команда має правильний настрій, грає фізично та демонструє хорошу якість баскетболу на тренуваннях, найчастіше це переноситься і на матчі», – зазначив Багатскіс.

Окремо тренер прокоментував ситуацію з досвідченими баскетболістами, які наразі залишаються без клубів. Хоча він і вважає це проблемою, яка втім не є критичною. «Вони знають, як грати, як правильно діяти на майданчику, як готувати своє тіло. Вони добре читають баскетбол, адже знають цю гру від А до Я. Я іноді називаю таких досвідчених гравців, як Лукашов і Липовий, професорами баскетболу. Вони дуже багато знають», – пояснив наставник збірної.

GGBET є титульним спонсором Федерації баскетболу України та збірної України. Кожен матч національної збірної – це подія, яку разом переживають тисячі українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та унікальний ігровий досвід. Підтримуй збірну України разом із GGBET

Про збірну Португалії

Говорячи про майбутнього суперника, Багатскіс згадав перемогу Португалії над Іспанією та закликав не недооцінювати команду. За його словами, португальці мають зіграний склад, який виступає разом уже кілька років.

«Що б ми не говорили про Португалію і як би її не оцінювали, головний факт полягає в тому, що вона перемогла Іспанію. Якщо команда здатна обіграти Іспанію, її точно не можна назвати слабкою. У Європі на цьому рівні всі вміють грати в баскетбол, тому ми повинні дуже поважати суперника.

Португальці – досвідчена команда, гравці якої виступають разом уже чотири роки або навіть довше. Вони добре відчувають одне одного та знають сильні сторони партнерів. Якщо дозволити їм грати у свій баскетбол, вони цим скористаються», – сказав тренер.

Також Багатскіс підкреслив, що наразі не хоче відволікатися на математичні розрахунки щодо шансів команд у групі. На його думку, збірна має зосередитися передусім на найближчому поєдинку.

«Звичайно, я знаю, які в нас шанси та скільки перемог може знадобитися. Але водночас не хочу про це думати. Усі команди в нашій групі ще мають можливість боротися за вихід далі. Найважливіше зараз – зосередитися на завтрашньому матчі. Усе, що буде після нього, поки на другому плані», – резюмував Багатскіс.

Нагадаємо, що стало відомо, чи зіграє один з лідерів збірної України з баскетболу Максим Шульга з Португалією.