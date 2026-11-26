Україна одноосібно очолює групу I з шістьма перемогами та двома поразками

Тренерський штаб збірної України визначив заявку на матч другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027 проти Португалії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

До заявки України на гру з Португалією увійшли 12 баскетболістів.

Склад збірної України

Захисники

Максим Шульга (Реал, Іспанія)

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)

Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)

Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)

Денис Лукашов (без клубу)

Форвард

Олександр Липовий (без клубу)

Олександр Кобзистий (без клубу)

Андрій Войналович (Таураге, Литва)

В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)

Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)

Центрові

Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)

Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)

Поза заявкою на цю гру залишився Олексій Соловйов – дебютант листопадового збору продовжить підготовку з командою до наступного матчу проти Чорногорії.

У першому матчі ігрового вікна Україна зіграє проти Португалії (26 листопада), а в другому проти Чорногорії в Ризі (Латвія) на майданчику Xiaomi Arena (29 листопада).

Україна одноосібно очолює групу I з шістьма перемогами та двома поразками. Попереду національну команду чекають ще чотири матчі, які визначать учасників Чемпіонату світу 2027 від нашої групи.

Нагадаємо, розігруючий мадридського «Реалу» Максим Шульга 25 листопада приєднався до збірної України.